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Обсуждены двусторонние отношения между Азербайджаном и Узбекистаном

Обсуждены двусторонние отношения между Азербайджаном и Узбекистаном В рамках встречи высокого уровня в Белграде, посвященной 60-летию Движения неприсоединения, министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов встретился с первым заместителем министра иностранных дел Республики Узбекистан Фарходом Арзиевым.
Внешняя политика
12 октября 2021 г. 21:13
Обсуждены двусторонние отношения между Азербайджаном и Узбекистаном

В рамках встречи высокого уровня в Белграде, посвященной 60-летию Движения неприсоединения, министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов встретился с первым заместителем министра иностранных дел Республики Узбекистан Фарходом Арзиевым.

Об этом Report сообщили в Министерстве иностранных дел Азербайджана.

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Версия на азербайджанском языке ФотоAzərbaycan və Özbəkistan arasında ikitərəfli münasibətlər müzakirə edilib

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