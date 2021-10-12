Обсуждены двусторонние отношения между Азербайджаном и Узбекистаном

Обсуждены двусторонние отношения между Азербайджаном и Узбекистаном

В рамках встречи высокого уровня в Белграде, посвященной 60-летию Движения неприсоединения, министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов встретился с первым заместителем министра иностранных дел Республики Узбекистан Фарходом Арзиевым.

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