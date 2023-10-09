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Обсуждены документы к заседанию глав МИД ОЭС в Шуше

Обсуждены документы к заседанию глав МИД ОЭС в Шуше 17:15
Внешняя политика
9 октября 2023 г. 17:53
Обсуждены документы к заседанию глав МИД ОЭС в Шуше

Под председательством Азербайджана состоялась встреча высокопоставленных лиц государств-членов Организации экономического сотрудничества (ОЭС).

Об этом Report сообщили в Министерстве иностранных дел.

Встреча прошла под председательством заместителя министра иностранных дел Азербайджана Ялчина Рафиева.

В ходе встречи были обсуждены вопросы подготовки и организации 27-го заседания Совета министров иностранных дел ОЭС, которое пройдет 10 октября в Шуше, а также документы, которые планируются принять на мероприятии.

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