Обсуждены документы к заседанию глав МИД ОЭС в Шуше

Под председательством Азербайджана состоялась встреча высокопоставленных лиц государств-членов Организации экономического сотрудничества (ОЭС).
Об этом Report сообщили в Министерстве иностранных дел.
Встреча прошла под председательством заместителя министра иностранных дел Азербайджана Ялчина Рафиева.
В ходе встречи были обсуждены вопросы подготовки и организации 27-го заседания Совета министров иностранных дел ОЭС, которое пройдет 10 октября в Шуше, а также документы, которые планируются принять на мероприятии.