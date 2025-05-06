Обсуждены актуальные вопросы двустороннего сотрудничества между Азербайджаном и Ираном

Заместитель министра иностранных дел Азербайджана Ялчин Рафиев встретился с заместителем министра иностранных дел Ирана, руководителем Центра политических и международных исследований Саидом Хатибзаде, находящимся с визитом в Баку.

Замглавы МИД Азербайджана Ялчин Рафиев встретился со своим иранским коллегой, руководителем Центра политических и международных исследований Саидом Хатибзаде, находящимся с визитом в Баку.

Об этом Report сообщили в МИД Азербайджана.

Стороны обсудили вопросы, связанные с реализацией договоренностей, достигнутых в ходе визита президента Ирана Масуда Пезешкиана в Азербайджан 28 апреля 2025 года, а также сотрудничество в рамках региональных и международных организаций.

Была подчеркнута важность взаимодействия между аналитическими структурами и исследовательскими центрами двух стран для укрепления связей и повышения уровня осведомленности общественности.

В ходе встречи также состоялся обмен мнениями по актуальным региональным и международным вопросам.