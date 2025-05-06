О нас

Обсуждены актуальные вопросы двустороннего сотрудничества между Азербайджаном и Ираном

Обсуждены актуальные вопросы двустороннего сотрудничества между Азербайджаном и Ираном Заместитель министра иностранных дел Азербайджана Ялчин Рафиев встретился с заместителем министра иностранных дел Ирана, руководителем Центра политических и международных исследований Саидом Хатибзаде, находящимся с визитом в Баку.
Внешняя политика
6 мая 2025 г. 19:28
Обсуждены актуальные вопросы двустороннего сотрудничества между Азербайджаном и Ираном

Замглавы МИД Азербайджана Ялчин Рафиев встретился со своим иранским коллегой, руководителем Центра политических и международных исследований Саидом Хатибзаде, находящимся с визитом в Баку.

Об этом Report сообщили в МИД Азербайджана.

Стороны обсудили вопросы, связанные с реализацией договоренностей, достигнутых в ходе визита президента Ирана Масуда Пезешкиана в Азербайджан 28 апреля 2025 года, а также сотрудничество в рамках региональных и международных организаций.

Была подчеркнута важность взаимодействия между аналитическими структурами и исследовательскими центрами двух стран для укрепления связей и повышения уровня осведомленности общественности.

В ходе встречи также состоялся обмен мнениями по актуальным региональным и международным вопросам.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на английском языке ФотоAzerbaijan-Iran bilateral cooperation agenda discussed in Baku
Версия на азербайджанском языке ФотоAzərbaycan-İran ikitərəfli əməkdaşlıq gündəliyindən irəli gələn məsələlər müzakirə olunub

Самое важное

Ильхам Алиев: Азербайджан и Вьетнам имеют все возможности для дальнейшего развития потенциала сотрудничества
Ильхам Алиев: Азербайджан и Вьетнам имеют все возможности для дальнейшего развития потенциала сотрудничества
6 мая 2025 г. 19:00
Президент: Культурные связи между Азербайджаном и Вьетнамом продолжают развиваться через различные инициативы
Президент: Культурные связи между Азербайджаном и Вьетнамом продолжают развиваться через различные инициативы
6 мая 2025 г. 18:52
Ильхам Алиев: Азербайджан придает большое значение развитию экономических и торговых связей с Вьетнамом
Ильхам Алиев: Азербайджан придает большое значение развитию экономических и торговых связей с Вьетнамом
6 мая 2025 г. 18:51
Президент Ильхам Алиев дал интервью Вьетнамскому информационному агентству
Президент Ильхам Алиев дал интервью Вьетнамскому информационному агентству
6 мая 2025 г. 18:45
Владимир Путин поздравил президента Азербайджана
Владимир Путин поздравил президента Азербайджана
3 мая 2025 г. 16:23
ПРООН прекращает свою деятельность в Азербайджане
ПРООН прекращает свою деятельность в Азербайджане
2 мая 2025 г. 12:20

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi