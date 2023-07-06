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Обсуждено увеличение числа граждан Азербайджана, работающих в системе ООН

Обсуждено увеличение числа граждан Азербайджана, работающих в системе ООН Президент Азербайджана Ильхам Алиев и генеральный директор офиса ООН в Женеве Татьяна Валовая обсудили важность увеличения числа граждан Азербайджана, работающих в системе ООН, в соответствии с существующими квотами.
Внешняя политика
6 июля 2023 г. 15:13
Обсуждено увеличение числа граждан Азербайджана, работающих в системе ООН

Президент Азербайджана Ильхам Алиев и генеральный директор офиса ООН в Женеве Татьяна Валовая обсудили важность увеличения числа граждан Азербайджана, работающих в системе ООН, в соответствии с существующими квотами.

Как сообщает Report, данный вопрос обсужден в ходе встречи 6 июля.

Татьяна Валовая также выразила удовлетворение тем, что представляет ООН на министерской встрече Координационного бюро Движения неприсоединения, и передала поздравления по случаю успешного председательства Азербайджана в Движении. Она подчеркнула успешное развитие сотрудничества между Женевским офисом ООН, специализированными организациями ООН в Женеве и нашей страной.

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Версия на азербайджанском языке BMT sistemində çalışan Azərbaycan vətəndaşlarının sayının artırılması müzakirə olunub

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