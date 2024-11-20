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Обсуждено установление связей между Азербайджаном и Мадагаскаром в сфере борьбы с чрезвычайными ситуациями

Обсуждено установление связей между Азербайджаном и Мадагаскаром в сфере борьбы с чрезвычайными ситуациями Министр по чрезвычайным ситуациям Азербайджана генерал-полковник Кямаледдин Гейдаров встретился с гендиректором Национального бюро по городской устойчивости, стабильности и управлению рисками МВД Мадагаскара, дивизионным генералом Оливье Андриакаджа Элако
Внешняя политика
20 ноября 2024 г. 19:05
Обсуждено установление связей между Азербайджаном и Мадагаскаром в сфере борьбы с чрезвычайными ситуациями

Министр по чрезвычайным ситуациям Азербайджана генерал-полковник Кямаледдин Гейдаров встретился с гендиректором Национального бюро по городской устойчивости, стабильности и управлению рисками МВД Мадагаскара, дивизионным генералом Оливье Андриакаджа Элаком, находящимся с визитом в Баку в рамках COP29.

Об этом сообщили Report в МЧС Азербайджана.

К.Гейдаров высоко оценил участие представителей Национального бюро по городской устойчивости, стабильности и управлению рисками МВД Мадагаскара в глобальном мероприятии COP29, успешно проводимом под руководством президента Азербайджана Ильхама Алиева.

Министр предоставил подробную информацию о структуре и деятельности МЧС, подчеркнув существующий потенциал для установления и развития связей между соответствующими ведомствами двух стран в сфере борьбы с чрезвычайными ситуациями.

Поблагодарив за теплый прием, генерал Оливье Андриакаджа Элак выразил удовлетворение участием в COP29, отметив высокий уровень организации мероприятия азербайджанской стороной. Гость предоставил подробную информацию о деятельности возглавляемого им ведомства и подчеркнул важность формирования отношений между двумя структурами в направлении предотвращения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций.

На встрече состоялся широкий обмен мнениями по вопросам, представляющим взаимный интерес.

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Версия на азербайджанском языке ФотоAzərbaycanla Madaqaskar arasında fövqəladə hallarla mübarizə sahəsində əlaqələrin qurulması müzakirə olunub

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