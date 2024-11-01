Обсуждено укрепление экономического сотрудничества между Баку и Исламабадом

Посол Азербайджана в Пакистане Хазар Фархадов обсудил с федеральным министром экономических дел этой страны Ахадом Ханом Чимой укрепление экономического сотрудничества между Баку и Исламабадом.

Посол Азербайджана в Пакистане Хазар Фархадов обсудил с федеральным министром экономических дел этой страны Ахадом Ханом Чимой укрепление экономического сотрудничества между Баку и Исламабадом.

Как сообщает Report , об этом дипломат написал своей странице в социальной сети.

"Рад встрече с Ахадом Ханом Чимой. В первую очередь обсудили укрепление экономического сотрудничества между двумя братскими странами в рамках предстоящей Межправительственной комиссии Азербайджан-Пакистан", - отметил посол.

Напомним, что 28 октября министр обороны генерал-полковник Закир Гасанов встретился с председателем Объединенного комитета начальников штабов Пакистана генералом Сахиром Шамшадом Мирзой, находящимся с официальным визитом в Азербайджане. На встрече обсуждались перспективы военного сотрудничества между двумя странами.