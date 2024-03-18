Обсуждено текущее состояние сотрудничества Азербайджана и ШОС
Обсуждено текущее состояние сотрудничества Азербайджана и ШОСПомощник президента Азербайджанской Республики – заведующий отделом Администрации президента по вопросам внешней политики Хикмет Гаджиев встретился в Пекине с заместителем генерального секретаря Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) Нурланом Ермекба
Помощник президента Азербайджанской Республики – заведующий отделом Администрации президента по вопросам внешней политики Хикмет Гаджиев встретился в Пекине с заместителем генерального секретаря Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) Нурланом Ермекбаевым.
Как сообщает Report, об этом Х.Гаджиев написал в социальной сети "Х".
"В рамках визита в Китай продолжились наши обсуждения с заместителем заведующего отделом международных связей Центрального комитета Коммунистической партии Китая Чэнь Джоу (Chen Zhou) и президентом Китайского народного института по иностранным делам Ван Чао (Wang Chao). С заместителем генерального секретаря ШОС Нурланом Ермекбаевым рассмотрели текущее состояние нашего сотрудничества в рамках ШОС", - говорится в публикации.
In the framework of visit to China continued our fuuitful discussions with Chen Zhou - Vice Minister of the International Department of the CPC Central Committee and Wang Chao- President of the Chinese People's Institute of Foreign Affairs. With Deputy Secretary General of the… pic.twitter.com/Zcm4TkVfda