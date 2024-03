Обсуждено текущее состояние сотрудничества Азербайджана и ШОС

Помощник президента Азербайджанской Республики – заведующий отделом Администрации президента по вопросам внешней политики Хикмет Гаджиев встретился в Пекине с заместителем генерального секретаря Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) Нурланом Ермекбаевым.

Как сообщает Report, об этом Х.Гаджиев написал в социальной сети "Х".

"В рамках визита в Китай продолжились наши обсуждения с заместителем заведующего отделом международных связей Центрального комитета Коммунистической партии Китая Чэнь Джоу (Chen Zhou) и президентом Китайского народного института по иностранным делам Ван Чао (Wang Chao). С заместителем генерального секретаря ШОС Нурланом Ермекбаевым рассмотрели текущее состояние нашего сотрудничества в рамках ШОС", - говорится в публикации.