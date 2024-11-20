О нас

Обсуждено текущее состояние азербайджано-иранских отношений

Обсуждено текущее состояние азербайджано-иранских отношений Премьер-министр Азербайджана Али Асадов встретился 20 ноября с министром культурного наследия, туризма и ремесленной промышленности Ирана Резой Салехи Амири.
Внешняя политика
20 ноября 2024 г. 17:40
Обсуждено текущее состояние азербайджано-иранских отношений

Премьер-министр Азербайджана Али Асадов встретился 20 ноября с министром культурного наследия, туризма и ремесленной промышленности Ирана Резой Салехи Амири.

Об этом Report сообщили в Кабинете Министров.

На встрече с удовлетворением было отмечено проведение COP29 в Баку на высоком уровне. Подчеркнуто, что одним из приоритетов Азербайджана в период председательства на COP29 является климатическая деятельность в сфере туризма.

В ходе беседы были обсуждены текущее состояние азербайджано-иранских отношений, а также перспективы двустороннего сотрудничества в представляющих взаимный интерес областях.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на английском языке Current state of Azerbaijani-Iranian relations discussed in Baku
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan və İran əlaqələrinin mövcud vəziyyəti müzakirə edilib

Самое важное

Президент Ильхам Алиев встретился с генеральным директором ИСЕСКО
Президент Ильхам Алиев встретился с генеральным директором ИСЕСКО
17 ноября 2024 г. 15:43
Президент Ильхам Алиев встретился с мэром Куала-Лумпура
ФотоПрезидент Ильхам Алиев встретился с мэром Куала-Лумпура
17 ноября 2024 г. 15:41
На следующей неделе в Милли Меджлисе обсудят госбюджет Азербайджана на 2025 год
На следующей неделе в Милли Меджлисе обсудят госбюджет Азербайджана на 2025 год
14 ноября 2024 г. 12:21
Президент Ильхам Алиев встретился с премьер-министром Греции
ФотоПрезидент Ильхам Алиев встретился с премьер-министром Греции
13 ноября 2024 г. 21:26

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi