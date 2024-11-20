Обсуждено текущее состояние азербайджано-иранских отношений

Премьер-министр Азербайджана Али Асадов встретился 20 ноября с министром культурного наследия, туризма и ремесленной промышленности Ирана Резой Салехи Амири.

Премьер-министр Азербайджана Али Асадов встретился 20 ноября с министром культурного наследия, туризма и ремесленной промышленности Ирана Резой Салехи Амири.

Об этом Report сообщили в Кабинете Министров.

На встрече с удовлетворением было отмечено проведение COP29 в Баку на высоком уровне. Подчеркнуто, что одним из приоритетов Азербайджана в период председательства на COP29 является климатическая деятельность в сфере туризма.

В ходе беседы были обсуждены текущее состояние азербайджано-иранских отношений, а также перспективы двустороннего сотрудничества в представляющих взаимный интерес областях.