Обсуждено сотрудничество в области разминирования между НАТО и Азербайджаном

Глава делегации Азербайджана в НАТО Джафар Гусейнзаде встретился с директором отдела поддержки операциям Агентства НАТО по обеспечению и закупкам (NSPA) Орханом Муратлы и главой офиса Трастового фонда Мерай Оздемир.

Глава делегации Азербайджана в НАТО Джафар Гусейнзаде встретился с директором отдела поддержки операциям Агентства НАТО по обеспечению и закупкам (NSPA) Орханом Муратлы и главой офиса Трастового фонда Мерай Оздемир.

Как сообщает Report, на встрече были обсуждены партнерство между Агентством по разминированию Азербайджанской Республики (ANAMA) и NSPA и перспективы сотрудничества в области разминирования.

Отметим, что Азербайджан осуществил с НАТО ряд успешных проектов по обезвреживанию военных боеприпасов, в частности "Меланж" в 2006-2008 годах (обезвреживание запасов высокотоксичного ракетного горючего, оставшегося со времен СССР на территории Азербайджана), "Салоглу" в 2005-2011 годах (обезвреживание неразорвавшихся боеприпасов в Агстафинском районе) и "Джейранчёль" в 2012-2018 годах (обезвреживание мин и неразорвавшихся боеприпасов в Газахском районе).