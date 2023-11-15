О нас

Обсуждено сотрудничество в области разминирования между НАТО и Азербайджаном

Обсуждено сотрудничество в области разминирования между НАТО и Азербайджаном Глава делегации Азербайджана в НАТО Джафар Гусейнзаде встретился с директором отдела поддержки операциям Агентства НАТО по обеспечению и закупкам (NSPA) Орханом Муратлы и главой офиса Трастового фонда Мерай Оздемир.
Внешняя политика
15 ноября 2023 г. 21:20
Обсуждено сотрудничество в области разминирования между НАТО и Азербайджаном

Глава делегации Азербайджана в НАТО Джафар Гусейнзаде встретился с директором отдела поддержки операциям Агентства НАТО по обеспечению и закупкам (NSPA) Орханом Муратлы и главой офиса Трастового фонда Мерай Оздемир.

Как сообщает Report, на встрече были обсуждены партнерство между Агентством по разминированию Азербайджанской Республики (ANAMA) и NSPA и перспективы сотрудничества в области разминирования.

Отметим, что Азербайджан осуществил с НАТО ряд успешных проектов по обезвреживанию военных боеприпасов, в частности "Меланж" в 2006-2008 годах (обезвреживание запасов высокотоксичного ракетного горючего, оставшегося со времен СССР на территории Азербайджана), "Салоглу" в 2005-2011 годах (обезвреживание неразорвавшихся боеприпасов в Агстафинском районе) и "Джейранчёль" в 2012-2018 годах (обезвреживание мин и неразорвавшихся боеприпасов в Газахском районе).

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке NATO, Azerbaijan discuss cooperation 
Версия на азербайджанском языке NATO ilə Azərbaycan arasında minatəmizləmə sahəsində əməkdaşlıq müzakirə edilib

Самое читаемое

Военнослужащий азербайджанской армии совершил суицид
Военнослужащий азербайджанской армии совершил суицид
13 ноября 2023 г. 14:07
На ряде автомагистралей Азербайджана ожидается ограниченная видимость
На ряде автомагистралей Азербайджана ожидается ограниченная видимость
14 ноября 2023 г. 22:42
Нефть марки Brent подешевела до 82,12 доллара за баррель
Нефть марки Brent подешевела до 82,12 доллара за баррель
15 ноября 2023 г. 15:50
Начальник службы: Необходимо разработать проект соглашения о сотрудничестве в области гидрометеорологии
Начальник службы: Необходимо разработать проект соглашения о сотрудничестве в области гидрометеорологии
15 ноября 2023 г. 15:32
МЮ проиграл 9 из 17 матчей на старте сезона впервые за 50 лет
МЮ проиграл 9 из 17 матчей на старте сезона впервые за 50 лет
9 ноября 2023 г. 06:54
ОТГ приняла кандидатуру Лянкярана на звание Молодежной столицы Тюркского мира 2024
ФотоОТГ приняла кандидатуру Лянкярана на звание "Молодежной столицы Тюркского мира 2024"
10 ноября 2023 г. 02:53
В Хьюстоне отметили 100-летие Гейдара Алиева и День Победы
ФотоВ Хьюстоне отметили 100-летие Гейдара Алиева и День Победы
10 ноября 2023 г. 13:06
Семь бельгийских теннисистов дисквалифицированы из-за ставок
Семь бельгийских теннисистов дисквалифицированы из-за ставок
10 ноября 2023 г. 22:50
Главы МИД Франции и Армении обсудили региональные вопросы
Главы МИД Франции и Армении обсудили региональные вопросы
11 ноября 2023 г. 11:44
АПЛ: Тоттенхэм проиграл Вулверхэмптону, пропустив два гола в добавленное время
ВидеоАПЛ: "Тоттенхэм" проиграл "Вулверхэмптону", пропустив два гола в добавленное время
11 ноября 2023 г. 19:16

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi