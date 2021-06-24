Обсуждено сотрудничество между ПА ОЧЭС и Грузией

Председатель парламента Грузии Каха Кучава встретился с генеральным секретарем Парламентской Ассамблеи Организации Черноморского экономического сотрудничества (ОЧЭС) Асефом Гаджиевым.

Председатель парламента Грузии Каха Кучава встретился с генеральным секретарем Парламентской Ассамблеи Организации Черноморского экономического сотрудничества (ОЧЭС) Асефом Гаджиевым.

Как передает грузинское бюро Report, об этом сообщили в пресс-службе парламента Грузии.

Стороны обсудили существующие отношения между Грузией и ПА ОЧЭС.

Была подчеркнута важность углубления экономического и культурного сотрудничества между странами-членами организации, отмечено, что в контексте глобальной пандемии особенно важно интенсифицировать сотрудничество в сфере здравоохранения.

A.Гаджиев подтвердил поддержку территориальной целостности и суверенитета Грузии и пригласил грузинского спикера посетить Стамбул.