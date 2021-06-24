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Обсуждено сотрудничество между ПА ОЧЭС и Грузией

Обсуждено сотрудничество между ПА ОЧЭС и Грузией Председатель парламента Грузии Каха Кучава встретился с генеральным секретарем Парламентской Ассамблеи Организации Черноморского экономического сотрудничества (ОЧЭС) Асефом Гаджиевым.
Внешняя политика
24 июня 2021 г. 20:15
Обсуждено сотрудничество между ПА ОЧЭС и Грузией

Председатель парламента Грузии Каха Кучава встретился с генеральным секретарем Парламентской Ассамблеи Организации Черноморского экономического сотрудничества (ОЧЭС) Асефом Гаджиевым.

Как передает грузинское бюро Report, об этом сообщили в пресс-службе парламента Грузии.

Стороны обсудили существующие отношения между Грузией и ПА ОЧЭС.

Была подчеркнута важность углубления экономического и культурного сотрудничества между странами-членами организации, отмечено, что в контексте глобальной пандемии особенно важно интенсифицировать сотрудничество в сфере здравоохранения.

A.Гаджиев подтвердил поддержку территориальной целостности и суверенитета Грузии и пригласил грузинского спикера посетить Стамбул.

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Версия на азербайджанском языке ФотоQDİƏT PA və Gürcüstan arasında əməkdaşlıq müzakirə olunub

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