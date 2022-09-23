Обсуждено сотрудничество между Азербайджаном и странами-членами Движения неприсоединения

В ходе встреч министра иностранных дел Азербайджана Джейхуна Байрамова в рамках участия на неделе высокого уровня 77-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке с министром иностранных дел и национальных общин за рубежом Алжира Рамтаном Ламамрой, минис

В ходе встреч министра иностранных дел Азербайджана Джейхуна Байрамова в рамках участия на неделе высокого уровня 77-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке с министром иностранных дел и национальных общин за рубежом Алжира Рамтаном Ламамрой, министром иностранных дел Венесуэлы Карлосом Фариа Тортосой, министром иностранных дел, африканского сотрудничества и эмиграции из Марокко Насером Буритой, а также заместителем премьер-министра и министром иностранных дел Иордании Айманом Сафади, состоялся обмен мнениями по деятельности и сотрудничеству в рамках Движения неприсоединения, двусторонним отношениям и региональным вопросам.

Об этом Report сообщили в пресс-службе внешнеполитического ведомства Азербайджана.

Министр Джейхун Байрамов выразил признательность за поддержку, оказанную этими странами территориальной целостности и суверенитету Азербайджана на международных площадках, а также инициативам нашей страны в период нашего председательства в Движении неприсоединения.

Министр проинформировал коллег о работе, проделанной нашей страной в постконфликтный период, выдвинутых инициативах и предложениях по продвижению мирного процесса. Было подчеркнуто, что последние провокации Армении против Азербайджана направлены на то, чтобы помешать мирной повестке дня и замедлить процессы.

Стороны обсудили различные аспекты двусторонних отношений, в частности, в сфере энергетики, туризма, торговли. Была подчеркнута важность углубления связей в этих направлениях, проведения политических консультаций и наращивания межпарламентских контактов.