Обсуждено сотрудничество между Азербайджаном и Италией в сфере безопасности

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов в рамках участия в неделе высокого уровня 79-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН встретился с вице-премьером, министром иностранных дел и международного сотрудничества Италии Антонио Таяни

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов в рамках участия в неделе высокого уровня 79-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН встретился с вице-премьером, министром иностранных дел и международного сотрудничества Италии Антонио Таяни

Как передает Report , об этом пресс-служба азербайджанского внешнеполитического ведомства сообщила в соцсети Х.

Согласно информации, на встрече были обсуждены перспективы укрепления двустороннего и многостороннего сотрудничества между Азербайджаном и Италией в политической, экономической, торговой, энергетической сферах, а также в плане безопасности.

Стороны обменялись мнениями о потенциальных областях сотрудничества в рамках председательства Азербайджана на COP29 и восстановительных работах на освобожденных от оккупации территориях.