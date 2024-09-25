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Обсуждено сотрудничество между Азербайджаном и Италией в сфере безопасности

Обсуждено сотрудничество между Азербайджаном и Италией в сфере безопасности Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов в рамках участия в неделе высокого уровня 79-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН встретился с вице-премьером, министром иностранных дел и международного сотрудничества Италии Антонио Таяни
Внешняя политика
25 сентября 2024 г. 01:33
Обсуждено сотрудничество между Азербайджаном и Италией в сфере безопасности

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов в рамках участия в неделе высокого уровня 79-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН встретился с вице-премьером, министром иностранных дел и международного сотрудничества Италии Антонио Таяни

Как передает Report, об этом пресс-служба азербайджанского внешнеполитического ведомства сообщила в соцсети Х.

Согласно информации, на встрече были обсуждены перспективы укрепления двустороннего и многостороннего сотрудничества между Азербайджаном и Италией в политической, экономической, торговой, энергетической сферах, а также в плане безопасности.

Стороны обменялись мнениями о потенциальных областях сотрудничества в рамках председательства Азербайджана на COP29 и восстановительных работах на освобожденных от оккупации территориях.

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Версия на азербайджанском языке ФотоAzərbaycan və İtaliya arasında təhlükəsizlik sahəsində əməkdaşlıq müzakirə edilib

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