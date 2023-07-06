Обсуждено сотрудничество между Азербайджаном и Эсватини в сфере туризма и окружающей среды

Министр иностранных дел Азербайджанской Республики Джейхун Байрамов встретился с министром туризма и окружающей среды Королевства Эсватини Мозесом Вилакати, который находился с визитом в нашей стране для участия в министерской встрече Координационного бюр

Министр иностранных дел Азербайджанской Республики Джейхун Байрамов встретился с министром туризма и окружающей среды Королевства Эсватини Мозесом Вилакати, который находился с визитом в нашей стране для участия в министерской встрече Координационного бюро Движения неприсоединения (ДН).

Об этом Report сообщили во внешнеполитическом ведомстве Азербайджана.

В ходе встречи были обсуждены перспективы двустороннего и многостороннего сотрудничества между Азербайджанской Республикой и Королевством Эсватини.

Министр иностранных дел Джейхун Байрамов с удовлетворением отметил активное и эффективное участие Королевства Эсватини в деятельности Движения неприсоединения, в том числе в состоявшемся в 2019 году в Баку саммите ДН.

На встрече также были обсуждены перспективы сотрудничества между Азербайджаном и Эсватини в сфере туризма, охраны окружающей среды, культуры и других областях.

В свою очередь, министр Мозес Вилакати с удовлетворением отметил успешное председательство Азербайджана в Движении неприсоединения. Министр также выразил удовлетворение нынешним уровнем двусторонних отношений между странами, а также сотрудничества на многосторонних платформах.

В ходе встречи стороны обсудили и другие вопросы, представляющие взаимный интерес.