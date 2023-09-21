Обсуждено сотрудничество Азербайджана с арабскими странами

Министр иностранных дел Азербайджанской Республики Джейхун Байрамов в рамках участия в неделе высокого уровня 78-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН встретился с Генеральным секретарем Лиги арабских государств (ЛАГ) Ахмедом Абуль Гейтом.

Министр иностранных дел Азербайджанской Республики Джейхун Байрамов в рамках участия в неделе высокого уровня 78-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН встретился с Генеральным секретарем Лиги арабских государств (ЛАГ) Ахмедом Абуль Гейтом.

Как сообщили Report в азербайджанском внешнеполитическом ведомстве, на встрече были обсуждены вопросы сотрудничества между Азербайджаном и арабскими странами в рамках ЛАГ и на двусторонней основе, а также текущая ситуация в регионе.

Говоря о значении, которое Азербайджан придает сотрудничеству со странами арабского мира, в том числе в рамках ЛАГ, Дж.Байрамов отметил перспективы сотрудничества по разным направлениям, в том числе экономика, инвестиции, сельское хозяйство, коммуникации и т.д. В частности, с удовлетворением было отмечено дальнейшее расширение отношений Азербайджана с рядом стран-членов ЛАГ в период председательства в Движении неприсоединения.

Дж.Байрамов также подробно проинформировал генсека ЛАГ о текущей ситуации в регионе в постконфликтный период, восстановительных работах, проводимых Азербайджаном на освобожденных от оккупации территориях. Отметив нормализацию отношений и мирный процесс, начатый по инициативе Азербайджана сразу после завершения войны в 2020 году, а также существующие вызовы и трудности, министр Джейхун Байрамов заявил, что в результате антитеррористических мероприятий, проведенных азербайджанской стороной, был положен конец незаконным армянским вооруженным формированиям на наших территориях. Было отмечено, что эти формирования представляли большую угрозу безопасности в регионе.

Генеральный секретарь ЛАГ Ахмед Абуль Гейт, вспоминая прошлогодний визит в Азербайджан для участия в Глобальном Бакинском форуме и встречу с главой государства, сказал, что подобные контакты важны для обсуждения перспектив развития отношений. Было подчеркнуто, что мирные и созидательные усилия Азербайджана в регионе похвальны, в частности, была отмечена важность продолжения работы в области устойчивого миростроительства в регионе.

В ходе встречи также состоялся обмен мнениями по другим вопросам, представляющим взаимный интерес.