Обсуждено развитие сотрудничества между парламентами Азербайджана и Турции

Обсуждено развитие сотрудничества между парламентами Азербайджана и Турции.

Обсуждено развитие сотрудничества между парламентами Азербайджана и Турции.

Как передает Report, об этом сообщили в посольстве Азербайджана в Турции.

Делегация межпарламентской группы дружбы Азербайджан-Турция посетила Великое национальное собрание Турции, где встретилась с турецкими депутатами - членами правления межпарламентской группы дружбы.

В ходе встречи были проведены консультации по вопросам развития сотрудничества между парламентами двух стран.

Отметим, что парламентская делегация Азербайджана находится с визитом в Анкаре. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган принял делегацию Милли Меджлиса Азербайджана.