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Обсуждено развитие сотрудничества между парламентами Азербайджана и Турции

Обсуждено развитие сотрудничества между парламентами Азербайджана и Турции Обсуждено развитие сотрудничества между парламентами Азербайджана и Турции.
Внешняя политика
12 декабря 2023 г. 17:57
Обсуждено развитие сотрудничества между парламентами Азербайджана и Турции

Обсуждено развитие сотрудничества между парламентами Азербайджана и Турции.

Как передает Report, об этом сообщили в посольстве Азербайджана в Турции.

Делегация межпарламентской группы дружбы Азербайджан-Турция посетила Великое национальное собрание Турции, где встретилась с турецкими депутатами - членами правления межпарламентской группы дружбы.

В ходе встречи были проведены консультации по вопросам развития сотрудничества между парламентами двух стран.

Отметим, что парламентская делегация Азербайджана находится с визитом в Анкаре. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган принял делегацию Милли Меджлиса Азербайджана.

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Версия на азербайджанском языке ФотоAzərbaycan və Türkiyə parlamentləri arasında əməkdaşlığın inkişafı müzakirə olunub

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