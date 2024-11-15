Обсуждено расширение сотрудничества между Азербайджаном и ООН

Министр иностранных дел Азербайджанской Республики Джейхун Байрамов встретился с заместителем Генерального секретаря ООН и исполнительным директором Управления проектных услуг ООН Жорже Морейра да Силвой в рамках 29-й сессии Конференции сторон Рамочной ко

Министр иностранных дел Азербайджанской Республики Джейхун Байрамов встретился с заместителем Генерального секретаря ООН и исполнительным директором Управления проектных услуг ООН Жорже Морейра да Силвой в рамках 29-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29).

Как сообщает Report со ссылкой на Министерство, на встрече были обсуждены вопросы текущего сотрудничества между Азербайджаном и ООН, а также вопросы, вытекающие из председательства Азербайджана на COP29, и перспективы расширения сотрудничества.

Джейхун Байрамов подробно рассказал о подготовке к COP29, подчеркнув, что тесное сотрудничество с ООН является одним из основных приоритетов.

Была отмечена важность переговорного процесса, проводимого в рамках COP29, и выражена уверенность в том, что достигнутые успехи и активные обсуждения на других мероприятиях высокого уровня, проводимых в рамках COP29, будут способствовать климатическим действиям.

Было указано на национальные инициативы Азербайджана в области зеленой энергии и развития, особенно в контексте масштабных восстановительных и строительных работ на освобожденных от оккупации территориях, где широко применяются зеленые технологии. Подчеркнуто, что одной из основных угроз для усилий по восстановлению и развитию в регионе остается продолжающаяся угроза мин, и что международное сотрудничество в борьбе с этой угрозой, представляющей опасность для жизни и здоровья граждан, крайне важно.

Собеседник отметил похвальный подход Азербайджана к тесному сотрудничеству с ООН при организации COP29 и высоко оценил проведение сессии, пожелав успехов в председательской деятельности.

В ходе встречи также был проведен обмен мнениями по другим вопросам, представляющим взаимный интерес.