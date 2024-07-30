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Обсуждено расширение сотрудничества между Азербайджаном и Ираном

Обсуждено расширение сотрудничества между Азербайджаном и Ираном Премьер-министр Азербайджана Али Асадов встретился в Тегеране с новоназначенным первым вице-президентом Ирана Мохаммедом Резой Арефом.
Внешняя политика
30 июля 2024 г. 17:09
Обсуждено расширение сотрудничества между Азербайджаном и Ираном

Премьер-министр Азербайджана Али Асадов встретился в Тегеране с новоназначенным первым вице-президентом Ирана Мохаммедом Резой Арефом.

Об этом Report сообщили из Кабинета министров.

А. Асадов поздравил Арефа с назначением на пост первого вице-президента Ирана. На встрече было выражено удовлетворение развитием связей, опирающихся на глубокие исторические корни.

Стороны обсудили расширение сотрудничества в торгово-экономической, транспортной, энергетической, гуманитарной и других сферах, а также другие вопросы, представляющие взаимный интерес.

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Версия на азербайджанском языке ФотоAzərbaycan-İran əməkdaşlığının genişləndirilməsi müzakirə edilib

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