Обсуждено расширение сотрудничества между Азербайджаном и Ираном

Премьер-министр Азербайджана Али Асадов встретился в Тегеране с новоназначенным первым вице-президентом Ирана Мохаммедом Резой Арефом.

Премьер-министр Азербайджана Али Асадов встретился в Тегеране с новоназначенным первым вице-президентом Ирана Мохаммедом Резой Арефом.

Об этом Report сообщили из Кабинета министров.

А. Асадов поздравил Арефа с назначением на пост первого вице-президента Ирана. На встрече было выражено удовлетворение развитием связей, опирающихся на глубокие исторические корни.

Стороны обсудили расширение сотрудничества в торгово-экономической, транспортной, энергетической, гуманитарной и других сферах, а также другие вопросы, представляющие взаимный интерес.