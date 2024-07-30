Обсуждено расширение сотрудничества между Азербайджаном и Ираном

Премьер-министр Азербайджана Али Асадов встретился в Тегеране с новоназначенным первым вице-президентом Ирана Мохаммедом Резой Арефом.
Об этом Report сообщили из Кабинета министров.
А. Асадов поздравил Арефа с назначением на пост первого вице-президента Ирана. На встрече было выражено удовлетворение развитием связей, опирающихся на глубокие исторические корни.
Стороны обсудили расширение сотрудничества в торгово-экономической, транспортной, энергетической, гуманитарной и других сферах, а также другие вопросы, представляющие взаимный интерес.