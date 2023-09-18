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Обсуждено расширение азербайджано-турецких правовых связей

Обсуждено расширение азербайджано-турецких правовых связей Министр юстиции Азербайджана Фикрет Мамедов и заместитель министра юстиции Турции Хасан Йылмаз обсудили расширение правовых связей между двумя странами.
Внешняя политика
18 сентября 2023 г. 18:55
Обсуждено расширение азербайджано-турецких правовых связей

Министр юстиции Азербайджана Фикрет Мамедов и заместитель министра юстиции Турции Хасан Йылмаз обсудили расширение правовых связей между двумя странами.

Как сообщает Report, на встрече было подчеркнуто, что особое место в союзнических отношениях занимают правовые отношения, подписанный протокол о сотрудничестве между министерствами юстиции во время исторического визита Гейдара Алиева в Турцию способствовал расширению взаимодействия.

Было отмечено, что связи в рамках международных организаций, в том числе Организации тюркских государств, совместные мероприятия в этой области, а также создание учебной сети академий юстиции придали дополнительный импульс расширению сотрудничества.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycan-Türkiyə hüquqi əlaqələrinin genişləndirilməsi müzakirə edilib

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