Обсуждено расширение азербайджано-турецких правовых связей

Министр юстиции Азербайджана Фикрет Мамедов и заместитель министра юстиции Турции Хасан Йылмаз обсудили расширение правовых связей между двумя странами.

Министр юстиции Азербайджана Фикрет Мамедов и заместитель министра юстиции Турции Хасан Йылмаз обсудили расширение правовых связей между двумя странами.

Как сообщает Report, на встрече было подчеркнуто, что особое место в союзнических отношениях занимают правовые отношения, подписанный протокол о сотрудничестве между министерствами юстиции во время исторического визита Гейдара Алиева в Турцию способствовал расширению взаимодействия.

Было отмечено, что связи в рамках международных организаций, в том числе Организации тюркских государств, совместные мероприятия в этой области, а также создание учебной сети академий юстиции придали дополнительный импульс расширению сотрудничества.