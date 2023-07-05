Обсуждено открытие прямого авиасообщения между городами Азербайджана и Ирака

Вопросы открытия прямых авиарейсов между различными городами Азербайджана и Ирака были обсуждены на встрече президента Азербайджана Ильхама Алиева и заместителя премьер-министра Ирака, министра иностранных дел Фуада Хуссейна.

Вопросы открытия прямых авиарейсов между различными городами Азербайджана и Ирака были обсуждены на встрече президента Азербайджана Ильхама Алиева и заместителя премьер-министра Ирака, министра иностранных дел Фуада Хуссейна.

Как сообщает Report, на встрече также состоялся обмен мнениями о перспективах развития двусторонних отношений в различных направлениях, в том числе сотрудничестве в области энергетики и туризма, расширении торгово-экономических связей.

В частности, обсуждались вопросы расширения связей в сфере туризма в соответствии с успешной динамикой в период до COVID-19, сотрудничества в области инвестиций и сельского хозяйства.

Также была отмечена важность взаимных визитов официальных и бизнес-делегаций.