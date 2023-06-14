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Обсуждено двустороннее сотрудничество между Азербайджаном и Узбекистаном

Обсуждено двустороннее сотрудничество между Азербайджаном и Узбекистаном 14 июня 2023 года министр иностранных дел Азербайджанской Республики Джейхун Байрамов встретился с заместителем министра иностранных дел Республики Узбекистан Бобуром Усмановым.
Внешняя политика
14 июня 2023 г. 18:45
Обсуждено двустороннее сотрудничество между Азербайджаном и Узбекистаном

14 июня 2023 года министр иностранных дел Азербайджанской Республики Джейхун Байрамов встретился с заместителем министра иностранных дел Республики Узбекистан Бобуром Усмановым.

Как сообщили Report в МИД, в ходе встречи стороны обсудили перспективы всестороннего развития двусторонних отношений между Азербайджаном и Узбекистаном, основанных на исторической дружбе и братстве, вопросы, вытекающие из повестки дня контактов на высоком уровне, осуществляемых на регулярной основе.

Министр Джейхун Байрамов, с удовлетворением подчеркнув вопросы сотрудничества и взаимной поддержки государств в двустороннем плане, а также на международных платформах, отметил наличие тесных связей в рамках Организации Объединенных Наций, Организации тюркских государств, Содружества Независимых Государств, Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе, Движения неприсоединения и других международных организаций, а также сотрудничество в сфере торговли, промышленности, кооперации. Он также отметил, что в сфере туризма и других сферах наблюдается динамичный рост двусторонних отношений.

Министр поблагодарил за поддержку, оказанную Узбекистаном в восстановлении освобожденных территорий, в частности подчеркнул, что строительство школы в городе Физули высоко ценится.

Заместитель министра Бабур Усманов, поблагодарив за прием, подчеркнул намерение Узбекистана развивать отношения с дружественным и братским Азербайджаном и рассказал о новых возможностях в этом направлении.

В ходе встречи стороны также обменялись мнениями по другим двусторонним и региональным вопросам, представляющим взаимный интерес.

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Версия на английском языке ФотоAzerbaijan, Uzbekistan mull bilateral cooperation
Версия на азербайджанском языке ФотоAzərbaycanla Özbəkistan arasında ikitərəfli əməkdaşlıq müzakirə olunub

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