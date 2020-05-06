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Обсуждено азербайджано-грузинское сотрудничество

Обсуждено азербайджано-грузинское сотрудничество

Председатель комитета по внешним связям парламента Грузии Ираклий Берая связался по видеосвязи с послом Азербайджана в Грузии Дурсуном Гасановым.

Как сообщает грузинское бюро Report, информацию распространила пресс-служба парламента Грузии. 

Стороны обсудили эпидемиологическую ситуацию и профилактические меры в Грузии и Азербайджане. В ходе переговоров обменялись мнениями о сотрудничестве двух стран в области торговли, экономики, транспорта, энергетики, туризма и коснулись вопросов региональной безопасности.

И.Берая и Д.Гасанов подчеркнули важность добрососедских отношений, стратегического партнерства и взаимного сотрудничества между Грузией и Азербайджаном. 

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