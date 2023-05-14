Обсуждения без Франции, разочарованный Пашинян: Брюссельская встреча еще раз продемонстрировала волю Азербайджана

Трехсторонняя встреча в Брюсселе между президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, президентом Совета Европейского Союза Шарлем Мишелем и премьер-министром Армении Николом Пашиняном в очередной раз продемонстрировала волю официального Баку.

Трехсторонняя встреча в Брюсселе между президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, президентом Совета Европейского Союза Шарлем Мишелем и премьер-министром Армении Николом Пашиняном в очередной раз продемонстрировала волю официального Баку.

Как сообщает Report, несмотря на то, что Армения выступила против проведения встречи в этом формате в Брюсселе, в итоге Пашинян все же был вынужден дать свое согласие на участие. Хотя Пашинян настойчиво заявлял, что не будет участвовать в этом формате, он вынужден был приехать в Брюссель.

Как мы видим, французские официальные лица на встрече не присутствуют. Это неоспоримый факт, продемонстрировавший волю Азербайджана.

Встреча знаменует собой восстановление Брюссельского формата. Напомним, что после встречи в Праге возникли определенные проблемы в реализации Брюссельского формата. Так, Армения в результате вмешательства Франции целенаправленно хотела провести встречу в четырехстороннем формате, к чему стремились обе страны. Однако Азербайджан не согласился на это, и в результате, благодаря воле и твердой позиции официального Баку, встреча проходит в Брюссельском формате.

В целом, Азербайджан чувствует себя вполне комфортно на встречах, проводимых в трехстороннем формате, и не видит какого-либо предвзятого отношения. Отношения между ЕС и Азербайджаном носят нормальный характер, но вмешательство Франции придало процессу совершенно иное содержание. Следует иметь в виду, что в последнее время авторитет Франции внутри самого ЕС сильно упал. Это прямое следствие реформ, которые Эммануэль Макрон хотел провести во Франции, противостояние народа, а также неудачной политики самой Франции в Африке и разных странах мира.

Брюссельская повестка мира и воля Азербайджана заключаются в том, чтобы в регионе был полностью обеспечен устойчивый мир и стабильность, безопасность. Препятствием этому является армянская сторона. Что касается встречи в Кишинеу, в которой примут участие Германия и Франция в рамках европейского политического союза, отметим, что она будет носить неформальный характер. Потому что в рамках каждого международного мероприятия проводятся различные мероприятия, встречи. В рамках такой внешнеполитической встречи может быть неофициально обеспечено участие Германии и Франции, стороны могут присутствовать. Естественно, участие Германии является нормальным для Азербайджана. Потому что Германия - дружественное Азербайджану государство.

Германия на протяжении почти 30 лет оккупации занимала однозначную позицию по отношению к оккупационной политике Армении. Официальный Берлин всегда заявлял, что признает территориальную целостность Азербайджана. Изменение границ с применением силы неприемлемо для Азербайджана, и вмешательство Германии в этот процесс также частично нейтрализует позицию Франции. Сама Германия прекрасно понимала, что вмешательство Франции может привести к негативным процессам.

Брюссельский формат в целом восстановлен. Эта встреча является прямым примером и носит трехсторонний характер: ЕС-Азербайджан-Армения. Речь здесь не идет о посредничестве. Шарль Мишель выполняет поддерживающую роль в процессе. Именно нормализация отношений между Арменией и Азербайджаном, подписание мирного договора и восстановление коммуникаций составляют основу брюссельской мирной повестки дня. На этой встрече также актуальны гуманитарные вопросы, проблема мин, стоящая перед Азербайджаном, проблема пропавших без вести.