Обсуждены вопросы сотрудничества между парламентами Азербайджана и Грузии

Посол Грузии в Азербайджане Зураб Патарадзе встретился с вице-спикером Милли Меджлиса Бахар Мурадовой.
Как сообщает Report, информацию распространило посольство Грузии в Азербайджане.
На встрече обсудили вопросы двустороннего сотрудничества в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах.
Стороны также коснулись перспектив углубления сотрудничества в различных межпарламентских форматах.
На встрече также участвовал член Милли Меджлиса Азай Гулиев.
Cəmilə BabayevaАвтор новости