Обсуждены вопросы сотрудничества между парламентами Азербайджана и Грузии

Обсуждены вопросы сотрудничества между парламентами двух стран

26 ноября, 2019 20:14

https://report.az/storage/news/5a662db645e2293f25bbe32cbb602137/93bbd391-c376-43b8-8bee-c1ead65d9f93_292.jpg Посол Грузии в Азербайджане Зураб Патарадзе встретился с вице-спикером Милли Меджлиса Бахар Мурадовой. Как сообщает Report, информацию распространило посольство Грузии в Азербайджане. На встрече обсудили вопросы двустороннего сотрудничества в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах. Стороны также коснулись перспектив углубления сотрудничества в различных межпарламентских форматах. На встрече также участвовал член Милли Меджлиса Азай Гулиев.

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