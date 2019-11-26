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Обсуждены вопросы сотрудничества между парламентами Азербайджана и Грузии

Обсуждены вопросы сотрудничества между парламентами двух стран

Посол Грузии в Азербайджане Зураб Патарадзе встретился с вице-спикером Милли Меджлиса Бахар Мурадовой.

Как сообщает Report, информацию распространило посольство Грузии в Азербайджане. 

На встрече обсудили вопросы двустороннего сотрудничества в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах. 

Стороны также коснулись перспектив углубления сотрудничества в различных межпарламентских форматах. 

На встрече также участвовал член Милли Меджлиса Азай Гулиев. 

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