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Сербия может оказать поддержку гуманитарному разминированию в Азербайджане

Сербия может оказать поддержку гуманитарному разминированию в Азербайджане Сербия может оказать поддержку гуманитарному разминированию в Азербайджане.
Внешняя политика
23 июля 2024 г. 10:09
Сербия может оказать поддержку гуманитарному разминированию в Азербайджане

Сербия может оказать поддержку гуманитарному разминированию в Азербайджане.

Как сообщает Report, вопрос обсуждался на встрече зампредседателя правления Агентства Азербайджана по разминированию (ANAMA) Самира Поладова и военного атташе Сербии в Азербайджане, полковника Миле Челиковича.

Поладов проинформировал Челиковича о минной проблеме, с которой столкнулся Азербайджан, уровне загрязнения территорий минами и неразорвавшимися боеприпасами, гуманитарном разминировании и Международном центре передового опыта и обучения по разминированию, который планируется создать в Азербайджане.

Также состоялся обмен мнениями относительно возможной поддержки со стороны Сербии деятельности по гуманитарному разминированию в Азербайджане.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycanın minatəmizləmə fəaliyyətinə Serbiyanın mümkün dəstəyi müzakirə edilib

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