Сербия может оказать поддержку гуманитарному разминированию в Азербайджане

Сербия может оказать поддержку гуманитарному разминированию в Азербайджане.

Сербия может оказать поддержку гуманитарному разминированию в Азербайджане.

Как сообщает Report, вопрос обсуждался на встрече зампредседателя правления Агентства Азербайджана по разминированию (ANAMA) Самира Поладова и военного атташе Сербии в Азербайджане, полковника Миле Челиковича.

Поладов проинформировал Челиковича о минной проблеме, с которой столкнулся Азербайджан, уровне загрязнения территорий минами и неразорвавшимися боеприпасами, гуманитарном разминировании и Международном центре передового опыта и обучения по разминированию, который планируется создать в Азербайджане.

Также состоялся обмен мнениями относительно возможной поддержки со стороны Сербии деятельности по гуманитарному разминированию в Азербайджане.