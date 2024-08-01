Обсуждена инициатива принятия проблемы мин в качестве 18-й Цели устойчивого развития

Президент Международного фонда "Евразия пресс" Умуд Мирзоев обсудил с начальником отдела устойчивого развития и социальной политики Министерства экономики Азербайджана, секретарем Национального координационного совета по устойчивому развитию Гусейном Гусе

Президент Международного фонда "Евразия пресс" Умуд Мирзоев обсудил с начальником отдела устойчивого развития и социальной политики Министерства экономики Азербайджана, секретарем Национального координационного совета по устойчивому развитию Гусейном Гусейновым инициативу принятия проблемы мин в качестве 18-й Цели устойчивого развития.

Как сообщает Report , об этом президент Фонда написал в социальной сети Х.

"Сегодня (вчера - ред.) у нас была очень интересная встреча с секретарем Национального координационного совета по ЦУР Азербайджанской Республики Гусейном Гусейновым. На встрече мы обсудили работу, проделанную по реализации ЦУР, инициативу принятия проблемы мин в качестве 18-й ЦУР, деятельность Фонда и возможности сотрудничества", - отметил он.