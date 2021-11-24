Обсуждена деятельность российских компаний на освобожденных территориях Азербайджана

12:59

Вопросы деятельности российских компаний на освобожденных территориях Азербайджана, увеличения товарооборота, взаимных инвестиций были обсуждены сегодня в ходе встречи президента Ильхама Алиева с заместителем премьер-министра РФ Алексеем Оверчуком.

Как сообщает Report, на встрече была выражена уверенность в том, что азербайджано-российские отношения и впредь будут успешно развиваться в различных сферах.

В ходе беседы состоялся обмен мнениями о деятельности трехсторонней комиссии под председательством заместителей премьер-министров России, Азербайджана и Армении, а также о дальнейших планах. Президент Ильхам Алиев поблагодарил Алексея Оверчука за приложенные усилия в этом направлении.