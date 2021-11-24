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Обсуждена деятельность российских компаний на освобожденных территориях Азербайджана

Обсуждена деятельность российских компаний на освобожденных территориях Азербайджана 12:59
Внешняя политика
24 ноября 2021 г. 13:25
Обсуждена деятельность российских компаний на освобожденных территориях Азербайджана
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Вопросы деятельности российских компаний на освобожденных территориях Азербайджана, увеличения товарооборота, взаимных инвестиций были обсуждены сегодня в ходе встречи президента Ильхама Алиева с заместителем премьер-министра РФ Алексеем Оверчуком.

Как сообщает Report, на встрече была выражена уверенность в том, что азербайджано-российские отношения и впредь будут успешно развиваться в различных сферах.

В ходе беседы состоялся обмен мнениями о деятельности трехсторонней комиссии под председательством заместителей премьер-министров России, Азербайджана и Армении, а также о дальнейших планах. Президент Ильхам Алиев поблагодарил Алексея Оверчука за приложенные усилия в этом направлении.

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Версия на английском языке Activities of Russian companies in Azerbaijan's liberated lands discussed
Версия на азербайджанском языке Rusiya şirkətlərinin azad edilən ərazilərdə fəaliyyəti müzakirə olunub

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