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    Обсужден вопрос подготовки встречи президентов Азербайджана, России и Ирана в Баку

    Замглавы МИД Азербайджана и России провели телефонный разговор

    Баку. 21 июля. REPORT.AZ/ 21 июля состоялся телефонный разговор заместителя министра иностранных дел Азербайджана Халафа Халафов с заместителем министра иностранных дел России Григорием Карасиным. 

    Как сообщает Report со ссылкой на пресс-службу МИД России, в ходе беседы были обсуждены вопросы подготовки предстоящей в Баку встречи на высшем уровне в формате Россия – Азербайджан – Иран, а также некоторые аспекты двусторонних отношений. 

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