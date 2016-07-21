Обсужден вопрос подготовки встречи президентов Азербайджана, России и Ирана в Баку

Баку. 21 июля. REPORT.AZ/ 21 июля состоялся телефонный разговор заместителя министра иностранных дел Азербайджана Халафа Халафов с заместителем министра иностранных дел России Григорием Карасиным.

Как сообщает Report со ссылкой на пресс-службу МИД России, в ходе беседы были обсуждены вопросы подготовки предстоящей в Баку встречи на высшем уровне в формате Россия – Азербайджан – Иран, а также некоторые аспекты двусторонних отношений.