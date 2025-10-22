Венгрия может начать инвестировать в сектор ВИЭ Азербайджана

Баку и Будапешт продолжают обсуждения возможных инвестиций в сектор возобновляемой энергетики Азербайджана.

Как сообщает Report, об этом заявил посол Венгрии в Азербайджане Тамаш Торма на мероприятии в Баку по случаю Национального дня Венгрии и годовщины Революции 1956 года.

Он отметил, что венгерские компании MOL и MVM получили доли крупных месторождений газа и нефти в Азербайджане. Благодаря этому они могут выходить на международные энергетические рынки не только как покупатели, но и как продавцы.

По его словам, сотрудничество с SOCAR - это не просто бизнес, а важный вклад в энергетическую безопасность и суверенитет Венгрии.

Он добавил, что совместная работа в сфере альтернативной энергии сосредоточена на проекте Зеленого энергетического коридора, и продолжаются переговоры о возможных инвестициях.