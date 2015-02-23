Азербайджан и Литва обсудили сотрудничество в области юстиции

Баку. 23 февраля. REPORT.AZ/ Посол Азербайджана в Литве Гасан Мамедзаде встретился с министром юстиции Литвы Йозасом Бернатонисом.

Как сообщили Report в посольстве Азербайджана в Литве, на встрече обсудили двусторонние отношения между Азербайджаном и Литвой, межпарламентские связи, вопросы регионального сотрудничества, сотрудничество с международными организациями в сфере юстиции.

Отметив о развитии отношений между Азербайджаном и Литвой, Г.Мамедзаде сказал, что Азербайджан придает особое значение отношениям с Литвой в качестве одного из важных партнеров.

Посол проинформировал также Й.Бернатониса об осуществляемых с руководством Азербайджана широкомасштабных реформах в стране в области юстиции.

На встрече посол коснулся нагорно-карабахской проблемы, конструктивной позиции Азербайджана в решении конфликта, противоречащей международным правовым нормам и принципам оккупационной политики Армении. Затем состоялся обмен мнениями по поводу происходящих в регионе процессов.