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    Азербайджан и Литва обсудили сотрудничество в области юстиции

    Гасан Мамедзаде встретился с министром юстиции Литвы Йозасом Бернатонисом

    Баку. 23 февраля. REPORT.AZ/ Посол Азербайджана в Литве Гасан Мамедзаде встретился с министром юстиции Литвы Йозасом Бернатонисом.

    Как сообщили Report в посольстве Азербайджана в Литве, на встрече обсудили двусторонние отношения между Азербайджаном и Литвой, межпарламентские связи, вопросы регионального сотрудничества, сотрудничество с международными организациями в сфере юстиции.

    Отметив о развитии отношений между Азербайджаном и Литвой, Г.Мамедзаде сказал, что Азербайджан придает особое значение отношениям с Литвой в качестве одного из важных партнеров.

    Посол проинформировал также Й.Бернатониса об осуществляемых с руководством Азербайджана широкомасштабных реформах в стране в области юстиции.

    На встрече посол коснулся нагорно-карабахской проблемы, конструктивной позиции Азербайджана в решении конфликта, противоречащей международным правовым нормам и принципам оккупационной политики Армении. Затем состоялся обмен мнениями по поводу происходящих в регионе процессов.

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