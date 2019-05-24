Очередной этап переговоров по делимитации и демаркации госграницы между Азербайджаном и Грузией пройдет в Тбилиси

23-24 мая в Баку состоялось 12-ое заседание Комиссии по делимитации и демаркации госграницы между Азербайджаном и Грузией.

Как сообщили Report в МИД, азербайджанскую делегацию возглавлял замминистра иностранных дел, спецпредставитель президента Азербайджанской Республики по вопросам границ и Каспийского моря Халаф Халафов, а с грузинской стороны - заместитель министра иностранных дел, спецпредставитель по вопросам границ правительства Грузии Лаша Дарсалия.

Здесь также присутствовали эксперты и представители соответствующих госорганов двух стран.

Были рассмотрены вопросы перехода линии госграницы, детально обсуждены все остальные несогласованные части.

Стороны решили провести очередное заседание комиссии в Тбилиси. Дата будет согласована по дипломатическим каналам.