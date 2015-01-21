​На заседании делегации Европарламента обсуждены связи между Евросоюзом и Азербайджаном

Баку. 21 января. REPORT.AZ/ 20 января прошло заседание делегации Европарламента по Южному Кавказу, посвященное связям между Евросоюзом и Азербайджаном.

Об этом Report сообщили в посольстве Азербайджана в Бельгии.

На заседании выступили руководитель азербайджанской миссии при Евросоюзе Фуад Искендеров и член парламента Асим Моллазаде.

Председательствующий на заседании депутат британского парламента Садждад Керим выразил азербайджанскому народу соболезнование в связи с трагедией 20 января.

Фуад Искендеров, в свою очередь, поблагодарил С.Керима за соболезнование, отметив, что за истекшие с этих кровавых дней 25 лет основной целью нашей страны было укрепление независимости Азербайджана.

Затем депутат выступил с докладом, посвященном развитию в последние годы сотрудничества между Евросоюзом и Азербайджаном, достижениям, пробелам в сотрудничестве между сторонами и пр.

Депутат Асим Моллазаде коснулся конфликтов в Азербайджане и странах Восточного партнерства в целом, проблем беженцев, с которой столкнулись страны региона, и призвал Евросоюз к активности в их решении.

Заседание вызвало большой интерес членов Европарламента. Некоторые депутаты поддержали позицию азербайджанской стороны по развитию связей между Евросоюзом и Азербайджаном и заявили, что Азербайджан является стратегическим партнером ЕС.