 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Обсудили состояние азербайджанских историко-культурных памятников в Тбилиси

    Тбилиси. 15 февраля. REPORT.AZ/ Посол Азербайджана в Грузии Дурсун Гасанов встретился с мэром Тбилиси Кахой Каладзе.

    Как сообщает грузинское бюро Report, на встрече коснулись дружественных отношений между Азербайджаном и Грузией.

    Во время разговора в центре внимания были вопросы, связанные с азербайджанскими историко-культурными памятниками в Тбилиси, их реставрацией и реконструкцией.

    Затем посол Дурсун Гасанов встретился с губернатором региона Шида-Картли Кахой Самхарадзе.

    На встрече коснулись положения наших проживающих в Шида-Картли соотечественников, обсудили вопросы расширения сотрудничества между азербайджанскими и грузинскими регионами, провели обмен мнениями относительно построения и перспектив развития связей между регионами двух стран и отметили важность периодического проведения подобных встреч. 

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi