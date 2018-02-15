Обсудили состояние азербайджанских историко-культурных памятников в Тбилиси

Тбилиси. 15 февраля. REPORT.AZ/ Посол Азербайджана в Грузии Дурсун Гасанов встретился с мэром Тбилиси Кахой Каладзе.

Как сообщает грузинское бюро Report, на встрече коснулись дружественных отношений между Азербайджаном и Грузией.

Во время разговора в центре внимания были вопросы, связанные с азербайджанскими историко-культурными памятниками в Тбилиси, их реставрацией и реконструкцией.

Затем посол Дурсун Гасанов встретился с губернатором региона Шида-Картли Кахой Самхарадзе.

На встрече коснулись положения наших проживающих в Шида-Картли соотечественников, обсудили вопросы расширения сотрудничества между азербайджанскими и грузинскими регионами, провели обмен мнениями относительно построения и перспектив развития связей между регионами двух стран и отметили важность периодического проведения подобных встреч.