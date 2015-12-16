Обсуждены перспективы развития отношений между Азербайджаном и Евросоюзом

Баку. 16 декабря. REPORT.AZ/ Министр иностранных дел Азербайджана Эльмар Мамедъяров принял делегацию Европейской службы внешних действий во главе с исполнительным директором по Европе и Центральной Азии Томасом Майр-Хартингом.

Как сообщили Report в пресс-службе МИД, министр Э.Мамедъяров заявил, что придает важное значение углублению связей Азербайджана с международными и региональными организациями и отметил, что подобные визиты необходимы с точки зрения всестороннего обсуждения ряда вопросов, проблем и перспектив.

Министр также выразил надежду на то, что намеченный на начало 2016 года визит верховного комиссара ЕС по иностранным делам и политике безопасности Фредерики Могерини в Азербайджан внесет вклад в дальнейшее развитие отношений между Евросоюзом и Азербайджаном.

На встрече состоялся обмен мнениями по различным аспектам отношений Азербайджан - ЕС.