Община: Заявления Симоняна об положениях Конституции Азербайджана - безответственность

Община Западного Азербайджана считает безответственными заявления спикера парламента Армении Алена Симоняна о якобы подлежащих изменению положениях в Конституции и законодательных актах Азербайджана.

Община Западного Азербайджана считает безответственными заявления спикера парламента Армении Алена Симоняна о якобы подлежащих изменению положениях в Конституции и законодательных актах Азербайджана.

Как сообщает Report, об этом говорится в заявлении общины.

"Похоже, он, как и Вардан Осканян, до сих пор живет в вымышленном параллельном мире.

Вместо того, чтобы пустословить о стране-победителе Азербайджане, Алену Симоняну следует и далее комментировать, выражаясь его же словами, "похожего на смайлик" льва на гербе Армении", - подчеркивается в заявлении.