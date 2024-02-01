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Община: Заявления Симоняна об положениях Конституции Азербайджана - безответственность

Община: Заявления Симоняна об положениях Конституции Азербайджана - безответственность Община Западного Азербайджана считает безответственными заявления спикера парламента Армении Алена Симоняна о якобы подлежащих изменению положениях в Конституции и законодательных актах Азербайджана.
Внешняя политика
1 февраля 2024 г. 09:32
Община: Заявления Симоняна об положениях Конституции Азербайджана - безответственность

Община Западного Азербайджана считает безответственными заявления спикера парламента Армении Алена Симоняна о якобы подлежащих изменению положениях в Конституции и законодательных актах Азербайджана.

Как сообщает Report, об этом говорится в заявлении общины.

"Похоже, он, как и Вардан Осканян, до сих пор живет в вымышленном параллельном мире.

Вместо того, чтобы пустословить о стране-победителе Азербайджане, Алену Симоняну следует и далее комментировать, выражаясь его же словами, "похожего на смайлик" льва на гербе Армении", - подчеркивается в заявлении.

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Версия на азербайджанском языке İcma: "Simonyanın Azərbaycan Konstitusiyasında dəyişdirilməli müddəaların olması barədə fikirləri məsuliyyətsizlikdir"

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