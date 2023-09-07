Община: Заявления Пашиняна говорят о нежелании отказываться от территориальных претензий к Азербайджану

Заявления премьер-министра Армении Никола Пашиняна говорят о нежелании отказываться от территориальных претензий к Азербайджану.

Заявления премьер-министра Армении Никола Пашиняна говорят о нежелании отказываться от территориальных претензий к Азербайджану.

Как сообщает Report, об этом говорится в заявлении Общины Западного Азербайджана.

В нем отмечается, что сегодняшние заявления Пашиняна еще раз свидетельствуют о том, что официальный Ереван не намерен подписывать мирный договор с Азербайджаном и отказываться от территориальных претензий к Азербайджану:

"Армения признала территориальную целостность Азербайджана лишь на словах", - отмечается в заявлении.