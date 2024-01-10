Община: Заявления главы МИД Греции - явное неуважение официальных Афин к суверенитету Азербайджана

Заявления министра иностранных дел Греции Йоргоса Герапетритиса во время его визита в Армению являются явным неуважением официальных Афин к суверенитету Азербайджана и грубым вмешательством в его внутренние дела.

Заявления министра иностранных дел Греции Йоргоса Герапетритиса в ходе его визита в Армению являются явным неуважением официальных Афин к суверенитету Азербайджана и грубым вмешательством во внутренние дела.

Как сообщает Report, об этом говорится в заявлении Общины Западного Азербайджана.

Отмечается, что министр иностранных дел Греции заявил в Ереване, что его страна "начнет кампанию в рамках Европейского Союза и ЮНЕСКО с целью сохранения христианских памятников в Карабахе и определения нанесенного им ущерба".

"Греции не следует смотреть на вопросы через призму этнически-религиозного фанатизма и предпринимать провокационные шаги против Азербайджана. Она должна потребовать, чтобы Армения не разрушала и не искажала культурное наследие азербайджанского народа, а также разрешила посещение миссии ЮНЕСКО по установлению фактов", - сказано в заявлении.