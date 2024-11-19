Община: Заявления Паллоне ясно показывают, что он приехал в Азербайджан не для участия в COP29

Заявления Фрэнка Паллоне ясно показывают, что он приехал в Азербайджан не для участия в COP29.

Расист и коррумпированный член Конгресса США Фрэнк Паллоне пытается исказить законный и мирный протест общественности против него, проведенный во время его визита в Азербайджан для участия в COP29, и оклеветать нашу страну.

Как сообщает Report, об этом говорится в заявлении Общины Западного Азербайджана.

Отмечается, что он на протяжении десятилетий систематически работает против Азербайджана и установления мира в регионе, налаживая непрозрачные отношения с армянским лобби. Паллоне поддержал военную агрессию Армении против Азербайджана, такие преступления против азербайджанцев, как этнические чистки, геноцид, массовые убийства, уничтожение культурного наследия, а также проводил политику этнической и религиозной ненависти против азербайджанцев.

По этой причине, это - самое фундаментальное право азербайджанской общественности, в частности тех, кто подвергся этнической чистке в Армении протестовать против расиста Паллоне. Однако вместо того, чтобы предстать перед мирными демонстрантами, извиниться перед ними и ответить на их вопросы, он направил на мирных демонстрантов, в том числе женщин, своих телохранителей, которые нанесли им травмы.

Заявления Паллоне после визита отчетливо показывают, что он приехал в Азербайджан не для участия в конференции по изменению климата и не с целью диалога. Его целью было очернить успех COP29, который проходит в Азербайджане и на котором собрались все страны мира, и нанести вред Азербайджану.

Уместно еще раз подчеркнуть, что Азербайджанское государство и общественность всегда были сторонниками диалога. Паллоне и некоторые подобные ему политики-расисты, напротив, всегда избегали диалога и предпочитали политику клеветы и шантажа.

Община Западного Азербайджана решительно осуждает дешевое шоу Паллоне и азербайджанофобские тенденции, укоренившиеся на его примере в некоторых западных кругах, и требует, чтобы эти политики не препятствовали установлению мира в регионе, уважая право возвращения азербайджанцев, насильственно изгнанных из Армении.