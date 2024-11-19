О нас

Община: Заявления Паллоне ясно показывают, что он приехал в Азербайджан не для участия в COP29

Община: Заявления Паллоне ясно показывают, что он приехал в Азербайджан не для участия в COP29 Заявления Фрэнка Паллоне ясно показывают, что он приехал в Азербайджан не для участия в COP29.
Внешняя политика
19 ноября 2024 г. 15:34
Община: Заявления Паллоне ясно показывают, что он приехал в Азербайджан не для участия в COP29

Расист и коррумпированный член Конгресса США Фрэнк Паллоне пытается исказить законный и мирный протест общественности против него, проведенный во время его визита в Азербайджан для участия в COP29, и оклеветать нашу страну.

Как сообщает Report, об этом говорится в заявлении Общины Западного Азербайджана.

Отмечается, что он на протяжении десятилетий систематически работает против Азербайджана и установления мира в регионе, налаживая непрозрачные отношения с армянским лобби. Паллоне поддержал военную агрессию Армении против Азербайджана, такие преступления против азербайджанцев, как этнические чистки, геноцид, массовые убийства, уничтожение культурного наследия, а также проводил политику этнической и религиозной ненависти против азербайджанцев.

По этой причине, это - самое фундаментальное право азербайджанской общественности, в частности тех, кто подвергся этнической чистке в Армении протестовать против расиста Паллоне. Однако вместо того, чтобы предстать перед мирными демонстрантами, извиниться перед ними и ответить на их вопросы, он направил на мирных демонстрантов, в том числе женщин, своих телохранителей, которые нанесли им травмы.

Заявления Паллоне после визита отчетливо показывают, что он приехал в Азербайджан не для участия в конференции по изменению климата и не с целью диалога. Его целью было очернить успех COP29, который проходит в Азербайджане и на котором собрались все страны мира, и нанести вред Азербайджану.

Уместно еще раз подчеркнуть, что Азербайджанское государство и общественность всегда были сторонниками диалога. Паллоне и некоторые подобные ему политики-расисты, напротив, всегда избегали диалога и предпочитали политику клеветы и шантажа.

Община Западного Азербайджана решительно осуждает дешевое шоу Паллоне и азербайджанофобские тенденции, укоренившиеся на его примере в некоторых западных кругах, и требует, чтобы эти политики не препятствовали установлению мира в регионе, уважая право возвращения азербайджанцев, насильственно изгнанных из Армении.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке İcma: Frenk Pallonenin bəyanatları Azərbaycana COP29-da iştirak üçün gəlmədiyini açıq şəkildə göstərir

Самое читаемое

Лазиз Кудратов: Мы планируем реализацию новых проектов на освобожденных территориях
Лазиз Кудратов: Мы планируем реализацию новых проектов на освобожденных территориях
13 ноября 2024 г. 15:31
На Бали отменили 22 международных авиарейса из-за извержения вулкана
На Бали отменили 22 международных авиарейса из-за извержения вулкана
13 ноября 2024 г. 11:00
Завтра в Баку ожидается дождь - ПРОГНОЗ
Завтра в Баку ожидается дождь - ПРОГНОЗ
18 ноября 2024 г. 13:25
Обсуждена роль парламентов в развитии отношений между Узбекистаном и Азербайджаном
ФотоОбсуждена роль парламентов в развитии отношений между Узбекистаном и Азербайджаном
17 ноября 2024 г. 12:52
Размер трудовых пенсий в Азербайджане в 2025 году увеличится на 8%
Размер трудовых пенсий в Азербайджане в 2025 году увеличится на 8%
19 ноября 2024 г. 11:54
Первая леди Мехрибан Алиева поделилась кадрами с конференции Молодежь на передовой борьбы с изменением климата в рамках COP29
ВидеоПервая леди Мехрибан Алиева поделилась кадрами с конференции "Молодежь на передовой борьбы с изменением климата" в рамках COP29
12 ноября 2024 г. 23:43
В Баку завтра ожидаются дожди, в горных районах выпадет снег
В Баку завтра ожидаются дожди, в горных районах выпадет снег
17 ноября 2024 г. 13:02
В Баку прошла акция протеста против проармянского конгрессмена Фрэнка Паллоне
ФотоВ Баку прошла акция протеста против проармянского конгрессмена Фрэнка Паллоне
17 ноября 2024 г. 15:17
В Баку состоялась церемония открытия саммита лидеров COP29
ФотоВ Баку состоялась церемония открытия саммита лидеров COP29
12 ноября 2024 г. 23:00
Азербайджан и Таджикистан обсудили меры по борьбе с изменением климата
ФотоАзербайджан и Таджикистан обсудили меры по борьбе с изменением климата
16 ноября 2024 г. 22:45

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi