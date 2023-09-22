Община: Заседание Совбеза ООН показало изнанку политики Армении и ее покровителей

Состоявшееся 21 сентября заседание Совета Безопасности ООН показало изнанку лицемерной, противоправной и азербайджанофобской политики Армении и некоторых ее покровителей.

Состоявшееся 21 сентября заседание Совета Безопасности ООН показало изнанку лицемерной, противоправной и азербайджанофобской политики Армении и некоторых ее покровителей.

Как сообщает Report, об этом говорится в заявлении, распространенном Общиной Западного Азербайджана.

Было отмечено, что созыв Арменией и Францией заседания Совета Безопасности ООН по поводу антитеррористических мероприятий, проводимых Азербайджаном на своей территории, противоречит нормам и принципам международного права, и в первую очередь принципам территориальной целостности, суверенитета и невмешательства во внутренние дела государств.