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Община: Заседание Совбеза ООН показало изнанку политики Армении и ее покровителей

Община: Заседание Совбеза ООН показало изнанку политики Армении и ее покровителей Состоявшееся 21 сентября заседание Совета Безопасности ООН показало изнанку лицемерной, противоправной и азербайджанофобской политики Армении и некоторых ее покровителей.
Внешняя политика
22 сентября 2023 г. 10:53
Община: Заседание Совбеза ООН показало изнанку политики Армении и ее покровителей

Состоявшееся 21 сентября заседание Совета Безопасности ООН показало изнанку лицемерной, противоправной и азербайджанофобской политики Армении и некоторых ее покровителей.

Как сообщает Report, об этом говорится в заявлении, распространенном Общиной Западного Азербайджана.

Было отмечено, что созыв Арменией и Францией заседания Совета Безопасности ООН по поводу антитеррористических мероприятий, проводимых Азербайджаном на своей территории, противоречит нормам и принципам международного права, и в первую очередь принципам территориальной целостности, суверенитета и невмешательства во внутренние дела государств.

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Версия на азербайджанском языке İcma: "BMT TŞ-nin iclası Ermənistan və onun havadarlarının siyasətlərinin iç üzünü göstərib"

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