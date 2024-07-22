Община: Западные страны должны прекратить дискриминацию по отношению к западным азербайджанцам

Западные государства, позиционирующие себя защитниками демократии и прав человека, должны положить конец безразличию и дискриминации по отношению к азербайджанцам в вопросе их прав на возвращение в Западный Азербайджан.

Западные государства, позиционирующие себя защитниками демократии и прав человека, должны положить конец безразличию и дискриминации по отношению к азербайджанцам в вопросе их прав на возвращение в Западный Азербайджан.

Как сообщает Report, об этом говорится в заявлении Общины Западного Азербайджана.

Община также призвала правительство Армении соблюдать свои международно-правовые обязательства, создать условия для возвращения западных азербайджанцев на родные земли, а также восстановить разрушенное азербайджанское культурное наследие.