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Община: Западные страны должны прекратить дискриминацию по отношению к западным азербайджанцам

Община: Западные страны должны прекратить дискриминацию по отношению к западным азербайджанцам Западные государства, позиционирующие себя защитниками демократии и прав человека, должны положить конец безразличию и дискриминации по отношению к азербайджанцам в вопросе их прав на возвращение в Западный Азербайджан.
Внешняя политика
22 июля 2024 г. 11:27
Община: Западные страны должны прекратить дискриминацию по отношению к западным азербайджанцам

Западные государства, позиционирующие себя защитниками демократии и прав человека, должны положить конец безразличию и дискриминации по отношению к азербайджанцам в вопросе их прав на возвращение в Западный Азербайджан.

Как сообщает Report, об этом говорится в заявлении Общины Западного Азербайджана.

Община также призвала правительство Армении соблюдать свои международно-правовые обязательства, создать условия для возвращения западных азербайджанцев на родные земли, а также восстановить разрушенное азербайджанское культурное наследие.

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Версия на азербайджанском языке İcma: Qərb dövlətləri azərbaycanlıların qayıdış hüququ mövzusundakı ayrı-seçkiliyə son qoymalıdır

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