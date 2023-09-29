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Община Западного Азербайджана: Заявление МИД Бразилии содержит ряд ошибок

Община Западного Азербайджана: Заявление МИД Бразилии содержит ряд ошибок Недавнее заявление Министерства иностранных дел Бразилии содержит ряд ошибок.
Внешняя политика
29 сентября 2023 г. 12:53
Община Западного Азербайджана: Заявление МИД Бразилии содержит ряд ошибок

Недавнее заявление министерства иностранных дел Бразилии содержит ряд ошибок.

Как сообщает Report, об этом говорится в заявлении Общины Западного Азербайджана.

Было отмечено, что заявление министерства о "применении силы с целью изменения политического статуса региона" абсолютно неприемлемо.

"То, что Карабах является азербайджанской территорией, признается всем международным сообществом, включая Армению. Это, а также использование устаревших терминов, таких как “в Нагорном Карабахе и его окрестностях”, указывает на то, что министерство иностранных дел Бразилии не знает о ситуации. Община призывает министерство иностранных дел Бразилии быть осторожными и ответственными в своих заявлениях", - подчеркивается в заявлении.

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Версия на азербайджанском языке İcma: "Braziliya XİN-in son açıqlamasında bir sıra yanlışlıqlar yer alıb"

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