Община Западного Азербайджана обеспокоена проведенными Комиссией Тома Лантоса слушаниями

Община Западного Азербайджана всерьез обеспокоена недавними слушаниями, проведенными Комиссией Тома Лантоса при Конгрессе США в связи с проживающими в Карабахском регионе Азербайджана армянами.

Община Западного Азербайджана всерьез обеспокоена недавними слушаниями, проведенными Комиссией Тома Лантоса при Конгрессе США в связи с проживающими в Карабахском регионе Азербайджана армянами.

Как сообщает Report, об этом говорится в распространенном Общиной Западного Азербайджана заявлении.

"Слушания стали вызывающей сожаление главой в истории Комиссии Тома Лантоса. На фоне очевидных недостатков и предвзятости комиссии мы призываем ее приложить значимые усилия для признания и защиты прав более миллиона этнических азербайджанцев, пострадавших от этнических чисток и других преступлений против человечности, совершенных Арменией. Крайне важно признание Комиссией фундаментальных прав азербайджанцев, насильственно изгнанных из Армении.

Призываем Комиссию к активному участию в искреннем диалоге с нашей общиной для исправления недостатков и устранения несправедливости, с которой сталкиваются азербайджанцы. В частности, призываем Комиссию приложить усилия для обеспечения основных прав изгнанных из Армении азербайджанцев на безопасное и достойное возвращение, которые закреплены во Всеобщей декларации прав человека", - отмечается в заявлении.