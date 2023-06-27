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Община Западного Азербайджана обеспокоена проведенными Комиссией Тома Лантоса слушаниями

Община Западного Азербайджана обеспокоена проведенными Комиссией Тома Лантоса слушаниями Община Западного Азербайджана всерьез обеспокоена недавними слушаниями, проведенными Комиссией Тома Лантоса при Конгрессе США в связи с проживающими в Карабахском регионе Азербайджана армянами.
Внешняя политика
27 июня 2023 г. 16:22
Община Западного Азербайджана обеспокоена проведенными Комиссией Тома Лантоса слушаниями

Община Западного Азербайджана всерьез обеспокоена недавними слушаниями, проведенными Комиссией Тома Лантоса при Конгрессе США в связи с проживающими в Карабахском регионе Азербайджана армянами.

Как сообщает Report, об этом говорится в распространенном Общиной Западного Азербайджана заявлении.

"Слушания стали вызывающей сожаление главой в истории Комиссии Тома Лантоса. На фоне очевидных недостатков и предвзятости комиссии мы призываем ее приложить значимые усилия для признания и защиты прав более миллиона этнических азербайджанцев, пострадавших от этнических чисток и других преступлений против человечности, совершенных Арменией. Крайне важно признание Комиссией фундаментальных прав азербайджанцев, насильственно изгнанных из Армении.

Призываем Комиссию к активному участию в искреннем диалоге с нашей общиной для исправления недостатков и устранения несправедливости, с которой сталкиваются азербайджанцы. В частности, призываем Комиссию приложить усилия для обеспечения основных прав изгнанных из Армении азербайджанцев на безопасное и достойное возвращение, которые закреплены во Всеобщей декларации прав человека", - отмечается в заявлении.

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Версия на английском языке Western Azerbaijan Community expresses concern over recent hearing on Armenians living in Karabakh held by Tom Lantos Commission
Версия на азербайджанском языке Qərbi Azərbaycan İcması: "Tom Lantos Komissiyasının Qarabağda yaşayan ermənilərlə bağlı keçirdiyi dinləmələrdən ciddi narahatıq"

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