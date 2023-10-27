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Община Западного Азербайджана: Штаб-квартира ЮНЕСКО не должна находиться на территории Франции  

Община Западного Азербайджана: Штаб-квартира ЮНЕСКО не должна находиться на территории Франции   Штаб-квартира ЮНЕСКО не должна находиться на территории Франции
Внешняя политика
27 октября 2023 г. 11:21
Община Западного Азербайджана: Штаб-квартира ЮНЕСКО не должна находиться на территории Франции  

Штаб-квартира ЮНЕСКО не должна находиться на территории Франции.

Как сообщает Report, об этом говорится в заявлении Общины Западного Азербайджана.

"Заявление министра культуры Франции о том, что ее страна "создала базу данных по армянскому культурному наследию в Карабахе" показывает, на каком примитивном уровне находятся знания французских официальных лиц о международном праве и межгосударственных отношениях. В противном случае они не предпринимали бы такие гнусные и расистские действия на территории суверенного государства.

Франция веками разворовывала культурное наследие африканских народов. По некоторым данным, только из Африки Франция украла 90 тыс. образцов культурного наследия. Пусть министр культуры Франции займется возвращением украденного. Азербайджану нечему учиться у шарлатанов.

Антиазербайджанская деятельность Франции в ЮНЕСКО после Второй Карабахской войны, использование ЮНЕСКО в качестве инструмента своей гнусной политики серьезно подорвали независимость данной организации. Франция политизирует и дискредитирует эту организацию, злоупотребляя тем, что штаб-квартира ЮНЕСКО находится на ее территории. Мы считаем, что штаб-квартира ЮНЕСКО не должна находиться на территории Франции", - говорится в заявлении.

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Версия на английском языке France's anti-Azerbaijan activities in the field of culture necessitate UNESCO HQ’s relocation from France
Версия на азербайджанском языке Qərbi Azərbaycan İcması UNESCO-nun Baş Qərargahının Parisdən çıxarılmasını tələb edir

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