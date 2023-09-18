Община Западного Азербайджана осудила провокационное заявление Левона Ароняна

Община Западного Азербайджана резко осудила провокационное заявление армянского шахматиста Левона Ароняна, который в настоящее время представляет США.

Община Западного Азербайджана решительно осудила провокационное заявление армянского шахматиста Левона Ароняна, который в настоящее время представляет США.

Как сообщили Report в Общине, использующий вымышленные топонимы Левон Аронян научился играть в шахматы, но не научился уважать суверенитет и территориальную целостность стран.

"Левон Аронян никогда не осуждал оккупацию Арменией азербайджанских земель, этнические чистки, которым подвергались азербайджанцы на армянской территории и оккупированных некогда территориях, умышленное разрушение, разграбление и осквернение городов, сел, мечетей, а, напротив, гордится такими же, как он сам, своими соотечественниками –расистами и дашнаками", – подчеркнули в Общине Западного Азербайджана.

Отмечается, что, когда он был президентом Шахматной федерации Армении, он не спрашивал бывшего президента Армении Сержа Саргсяна, прибывшего во время Отечественной войны на оккупированные территории, чтобы воевать, а потом с позором бежавшего в Армению, почему тот участвовал в организации и осуществлении геноцида мирного азербайджанского населения в Ходжалы. Если у Левона Ароняна есть хоть немного совести, еще не поздно осудить эти преступные деяния ходжалинского палача.

Свое решение не участвовать в чемпионате мира по шахматам в Баку в августе этого года Левон Аронян, проливая крокодиловы слезы, "обосновал" вопросом безопасности, хотя, когда азербайджанские земли находились под оккупацией, он участвовал в турнире – тоже в Кубке мира в Баку в 2015 году – и даже охотно фотографировался. Судя по всему, победа Азербайджана в Отечественной войне разочаровала его.

Община Западного Азербайджана призвала Левона Ароняна избегать дешевых шоу и сосредоточить внимание на шахматах. Если Аронян действительно обеспокоен человеческими страданиями, то ему следует призвать правительство Армении к диалогу с Общиной по вопросу возвращения депортированных азербайджанцев на земли своих предков.