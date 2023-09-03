Община Западного Азербайджана резко осудила последнее заявление Пашиняна

"Мы, как община Западного Азербайджана, решительно осуждаем тот факт, что премьер-министр Армении Никол Пашинян 2 сентября 2023 года выразил территориальные претензии к Азербайджанской Республике, выступив с поздравительным обращением по случаю годовщины

"Мы, как община Западного Азербайджана, решительно осуждаем тот факт, что премьер-министр Армении Никол Пашинян 2 сентября 2023 года выразил территориальные претензии к Азербайджанской Республике, выступив с поздравительным обращением по случаю годовщины принятия "Декларации о независимости Нагорного Карабаха".

Как сообщает Report, об этом говорится в заявлении, распространенном общиной Западного Азербайджана.

Было отмечено, что такая позиция премьер-министра, помимо неуважения к нормам и принципам международного права, показывает неизмеримый уровень лицемерия в политике этой страны:

"Вызывает отвращение то, что Армения, изгнавшая всех азербайджанцев со своей территории и с азербайджанских земель, находившихся в свое время под ее оккупацией и проводящая моноэтническую политику, обвиняет Азербайджан в намерении провести этническую чистку. Армения не имеет никакого морального права говорить о гуманитарных вопросах и правах человека.

Напомним, что Армения не позволяла азербайджанским вынужденным переселенцам вернуться в свои дома в течение 30 лет, до тех пор, пока оккупационная армянская армия не была разгромлена и изгнана с территории Азербайджана в 2020 году. Кроме того, Армения всё ещё препятствует возвращению азербайджанцев, которых она изгнала со своей территории. Кроме того, азербайджанские вынужденные переселенцы, изгнанные из Ханкенди, Ходжалы, Кяркиджахан, Мешали, Гарадаглы и других населенных пунктов Карабахского экономического района Азербайджана, всё ещё не могут вернуться в свои дома".

Подчеркнуто, что Азербайджан сразу после войны 2020 года предоставил армянам возможность безопасно вернуться в Карабахский регион Азербайджана и в настоящее время пытается их реинтегрировать. Кроме того, на азербайджанских территориях за пределами Карабахского региона армяне проживают как полноправные граждане Азербайджана.

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