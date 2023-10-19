Община Западного Азербайджана резко осудила антиазербайджанское заявление ЕС

Община Западного Азербайджана решительно осуждает антиазербайджанское заявление, сделанное Европейским союзом 18 октября на заседании Комитета министров Совета Европы.
Как сообщает Report, об этом говорится в заявлении Общины.
"Документ носит предвзятый, дискриминационный характер, препятствует миру и оправдывает военные преступления и преступления против человечности, совершенные Арменией. Кроме того, распространяя право на возвращение только на карабахских армян и отрицая это право для азербайджанцев, изгнанных из Армении, ЕС ясно показал дискриминацию в отношении азербайджанцев на этнической почве", - отметили в Общине.
Община выразила глубокую обеспокоенность требованием ЕС об амнистии "всех карабахских армян", хотя в ходе конфликта имели место многочисленные военные преступления: "Амнистия военных преступников не только нарушает принципы справедливости, но и делает невозможным устойчивый мир в регионе, создавая атмосферу безнаказанности.
Кроме того, хотя в заявлении ЕС содержится призыв к Азербайджану защищать права человека и культурное наследие местного населения, нет никаких призывов к Армении в отношении прав и культурного наследия азербайджанцев, изгнанных из этой страны и оккупированных территорий Азербайджана. Это очередное доказательство предвзятого и антиазербайджанского подхода ЕС.
Наконец, хотя в заявлении Азербайджан призывают к уважению территориальной целостности Армении, к Армении подобного призыва нет. Учитывая, что Армения десятилетиями удерживала азербайджанские территории под оккупацией и ЕС закрывал на это глаза, своим призывом ЕС фактически поощряет Армению к очередной военной агрессии в отношении Азербайджана".