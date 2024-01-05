Община Западного Азербайджана: Решительно отвергаем лицемерные заявления Госсекретаря США

11:07

США закрывает глаза на разрушение Арменией азербайджанского религиозного наследия, мечетей и кладбищ, при этом указывает на "недостатки" в области свободы вероисповедания в Азербайджане, что является откровенным лицемерием.

Как сообщает Report, об этом говорится в заявлении общины Западного Азербайджана в ответ на последние заявления госсекретаря США Энтони Блинкена.

Госсекретарь США включил Азербайджан в свое вчерашнее заявление касательно религиозных свобод в ряде стран.

"Прежде всего, никто не уполномачивал США готовить отчеты и списки о свободе вероисповедания в странах мира, а использование этой страной подобной практики является проявлением ложной "американской исключительности", - указано в заявлении.

В тексте далее говорится "Лицемерие тех, кто закрывает глаза на разрушение Арменией культурного наследия азербайджанского народа, мечетей, кладбищ, на их религиозный и этнический фанатизм, на менталитет крестоносцев вызывает отвращение. Список США относительно свободы вероисповедания не имеет силы и веса, и мы его решительно отвергаем".