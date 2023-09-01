О нас

Община Западного Азербайджана решительно осудила провокацию Армении в приграничном регионе

Община Западного Азербайджана решительно осудила провокацию Армении в приграничном регионе Община Западного Азербайджана резко осудила провокацию Армении в приграничном регионе.
Внешняя политика
1 сентября 2023 г. 14:25
Община Западного Азербайджана решительно осудила провокацию Армении в приграничном регионе

Община Западного Азербайджана обратилась к международному сообществу в связи с ранением 3 военнослужащих Азербайджанской армии в результате огня, открытого утром 1 сентября армянской стороной. Обстрел велся с позиций, расположенных в Зодском направлении Гейчинского махала, по позициям ВС Азербайджана в Кяльбаджарском направлении.

Как сообщает Report, об этом говорится в заявлении Общины.

Община резко осуждает эту провокацию Армении и требует от армянского правительства немедленно прекратить свои злодеяния.

"Совершение армянской стороной этой коварной провокации из Гейчинского махала повышает чувствительность вопроса для Общины Западного Азербайджана. Следует отметить, что Гейчинский махал, включая село Зод, был территорией, где компактно проживали азербайджанцы. Армянское правительство, как и в других регионах Армении, подвергло азербайджанское население в Гейчинском махале этнической чистке, разрушило их мечети, кладбища и памятники культуры. Зодский перевал, откуда Армения в настоящее время совершает диверсии, – это место, где в холодные зимние месяцы, спасаясь от преследований и насилия со стороны Армении, погибло большое количество мирных азербайджанцев.

Несмотря на многочисленные основанные на мире и примирении обращения общины, правительство Армении не обеспечивает возможность для возвращения азербайджанцев в родные края.

Община Западного Азербайджана призывает международное сообщество оказать давление на Армению с тем, чтобы она прекратила военные провокации и позволила азербайджанцам, подвергшимся этническим чисткам, мирным путем, в условиях безопасности и уважения достоинства вернуться в свои дома", - говорится в обращении.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Qərbi Azərbaycan İcması Ermənistanın sərhədyanı bölgədə törətdiyi təxribatı şiddətlə qınayıb

Экслюзивные новости

Политолог: Армения и Франция искусственно раздувают кризис в Карабахе
Политолог: Армения и Франция искусственно раздувают "кризис" в Карабахе
1 сентября 2023 г. 12:27
Американский эксперт: Отказ армян в Карабахе от продовольствия из Азербайджана - нерациональное решение
Американский эксперт: Отказ армян в Карабахе от продовольствия из Азербайджана - нерациональное решение
1 сентября 2023 г. 11:41
Декан: Мультикультурализм важен для углубления сотрудничества между Азербайджаном и Израилем
Декан: Мультикультурализм важен для углубления сотрудничества между Азербайджаном и Израилем
1 сентября 2023 г. 11:05
Глава Нацсоюза журналистов: Аудитория Азербайджана получает информацию из Украины из первых рук
ФотоГлава Нацсоюза журналистов: Аудитория Азербайджана получает информацию из Украины из первых рук
31 августа 2023 г. 13:58
Политолог: Азербайджан всегда был очень толерантной страной для евреев
Политолог: Азербайджан всегда был очень толерантной страной для евреев
30 августа 2023 г. 14:58
Американский дипломат: Азербайджан проявил великодушие, отправив гуманитарную помощь в Ханкенди
Американский дипломат: Азербайджан проявил великодушие, отправив гуманитарную помощь в Ханкенди
29 августа 2023 г. 18:32
Глава комиссии: Во Франции все еще не осознают, что Азербайджан вернул назад свои земли
Глава комиссии: Во Франции все еще не осознают, что Азербайджан вернул назад свои земли
29 августа 2023 г. 13:44
Эксперт: Узбекистан заинтересован в восстановлении Зангезурского коридора
Эксперт: Узбекистан заинтересован в восстановлении Зангезурского коридора
28 августа 2023 г. 14:49
Фарид Шафиев: Гуманитарная помощь Франции - продолжение начатого Арменией шоу
Фарид Шафиев: Гуманитарная помощь Франции - продолжение начатого Арменией шоу
28 августа 2023 г. 14:42
Посол Литвы: В современных условиях транзит грузов через Азербайджан приобретает все большее значение
Посол Литвы: В современных условиях транзит грузов через Азербайджан приобретает все большее значение
28 августа 2023 г. 12:34

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi