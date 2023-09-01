Община Западного Азербайджана решительно осудила провокацию Армении в приграничном регионе

Община Западного Азербайджана резко осудила провокацию Армении в приграничном регионе.

Община Западного Азербайджана обратилась к международному сообществу в связи с ранением 3 военнослужащих Азербайджанской армии в результате огня, открытого утром 1 сентября армянской стороной. Обстрел велся с позиций, расположенных в Зодском направлении Гейчинского махала, по позициям ВС Азербайджана в Кяльбаджарском направлении.

Как сообщает Report, об этом говорится в заявлении Общины.

Община резко осуждает эту провокацию Армении и требует от армянского правительства немедленно прекратить свои злодеяния.

"Совершение армянской стороной этой коварной провокации из Гейчинского махала повышает чувствительность вопроса для Общины Западного Азербайджана. Следует отметить, что Гейчинский махал, включая село Зод, был территорией, где компактно проживали азербайджанцы. Армянское правительство, как и в других регионах Армении, подвергло азербайджанское население в Гейчинском махале этнической чистке, разрушило их мечети, кладбища и памятники культуры. Зодский перевал, откуда Армения в настоящее время совершает диверсии, – это место, где в холодные зимние месяцы, спасаясь от преследований и насилия со стороны Армении, погибло большое количество мирных азербайджанцев.

Несмотря на многочисленные основанные на мире и примирении обращения общины, правительство Армении не обеспечивает возможность для возвращения азербайджанцев в родные края.

Община Западного Азербайджана призывает международное сообщество оказать давление на Армению с тем, чтобы она прекратила военные провокации и позволила азербайджанцам, подвергшимся этническим чисткам, мирным путем, в условиях безопасности и уважения достоинства вернуться в свои дома", - говорится в обращении.