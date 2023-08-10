Община Западного Азербайджана распространила заявление

Община Западного Азербайджана считает недопустимым, что реваншисты в армянском обществе придают религиозный окрас минувшему конфликту

Община Западного Азербайджана считает недопустимым, что реваншисты в армянском обществе придают религиозный окрас минувшему конфликту.

Как сообщает Report, об этом говорится в распространенном Общиной заявлении.

"Призываем международное сообщество, в том числе ООН, ее специальных докладчиков, Европейский Союз, его миссию в Армении, послов стран, часто совершающих поездки к пограничному пункту Лачын, Совет Европы и международные неправительственные организации осудить провокационные, ксенофобские, азербайджанофобские выпады", - говорится в тексте.