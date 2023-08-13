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Община Западного Азербайджана распространила заявление в связи с высказываниями армянского политика

Община Западного Азербайджана распространила заявление в связи с высказываниями армянского политика Община Западного Азербайджана распространила заявление в связи с нелепыми высказываниями Эдмона Марукяна, содержащими такие выражения как “голод”, “этническая чистка”, “геноцид”.
Внешняя политика
13 августа 2023 г. 16:07
Община Западного Азербайджана распространила заявление в связи с высказываниями армянского политика

Община Западного Азербайджана распространила заявление в связи с нелепыми высказываниями Эдмона Марукяна, содержащими такие выражения как “голод”, “этническая чистка”, “геноцид”.

Как сообщает Report, в заявлении говорится, что армянские политики, дипломаты, гордившиеся политикой оккупации, этнической чистки, проводимой в течение 30 лет в отношении Азербайджана, изгнанием сотен тысяч азербайджанцев с их родных земель, а также своей “непобедимой армянской армией”, после Отечественной войны проливают “крокодиловы слезы”.

Община Западного Азербайджана напоминает Марукяну, что именно его страна в течение 30 лет игнорировала резолюции Совета безопасности ООН и отрицала их существование: "Тот факт, что сейчас Армения и Э. Марукян рассчитывают на милость Совета безопасности не что иное, как лицемерие".

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Версия на азербайджанском языке Qərbi Azərbaycan İcması erməni siyasətçinin əsassız açıqlamaları ilə bağlı bəyanat yayıb

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