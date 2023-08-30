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Община Западного Азербайджана распространила заявление по случаю Международного дня пропавших без вести

Община Западного Азербайджана распространила заявление по случаю Международного дня пропавших без вести "Большое число азербайджанцев из Армении пропало без вести во время этнических чисток и в результате военной агрессии Армении против территориальной целостности и суверенитета Азербайджана, где они нашли убежище. Совершенные Арменией насильственные исчезн
Внешняя политика
30 августа 2023 г. 09:55
Община Западного Азербайджана распространила заявление по случаю Международного дня пропавших без вести

"Большое число азербайджанцев из Армении пропало без вести во время этнических чисток и в результате военной агрессии Армении против территориальной целостности и суверенитета Азербайджана, где они нашли убежище. Совершенные Арменией насильственные исчезновения - грубое нарушение прав человека".

Как сообщает Report, об этом говорится в заявлении Общины Западного Азербайджана в связи с 30 августа - Международным днем ​​пропавших без вести.

"Право на защиту от насильственных исчезновений закреплено в различных международных документах по правам человека, включая Всеобщую декларацию прав человека, Международный пакт о гражданских и политических правах и Международную конвенцию для защиты всех лиц от насильственных исчезновений.

Решение проблемы насильственных исчезновений необходимо для защиты прав человека, получения информации семьями жертв относительно судьбы их близких и обеспечения справедливости.

Община Западного Азербайджана требует от правительства Армении сотрудничать с Азербайджаном, чтобы прояснить судьбу азербайджанцев, подвергшихся насильственным исчезновениям, обнаружить и вернуть их останки, а также передать виновных правосудию", - отмечается в заявлении.

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