Община Западного Азербайджана распространила заявление по случаю Международного дня пропавших без вести

"Большое число азербайджанцев из Армении пропало без вести во время этнических чисток и в результате военной агрессии Армении против территориальной целостности и суверенитета Азербайджана, где они нашли убежище. Совершенные Арменией насильственные исчезн

"Большое число азербайджанцев из Армении пропало без вести во время этнических чисток и в результате военной агрессии Армении против территориальной целостности и суверенитета Азербайджана, где они нашли убежище. Совершенные Арменией насильственные исчезновения - грубое нарушение прав человека".

Как сообщает Report, об этом говорится в заявлении Общины Западного Азербайджана в связи с 30 августа - Международным днем ​​пропавших без вести.

"Право на защиту от насильственных исчезновений закреплено в различных международных документах по правам человека, включая Всеобщую декларацию прав человека, Международный пакт о гражданских и политических правах и Международную конвенцию для защиты всех лиц от насильственных исчезновений.

Решение проблемы насильственных исчезновений необходимо для защиты прав человека, получения информации семьями жертв относительно судьбы их близких и обеспечения справедливости.

Община Западного Азербайджана требует от правительства Армении сотрудничать с Азербайджаном, чтобы прояснить судьбу азербайджанцев, подвергшихся насильственным исчезновениям, обнаружить и вернуть их останки, а также передать виновных правосудию", - отмечается в заявлении.